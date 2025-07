首都圏の公立進学校は、それぞれ独自の教育理念や方針を掲げており、進学実績だけでなく「どんな生徒を育てるか」というビジョンにも注目が集まっています。神奈川県も例外ではなく、特色ある方針により多くの支持を集めているようです。All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女153人を対象に、「教育方針が魅力的だと思う神奈川県の公立進学校」についてアンケートを実施しました。その結果をランキング形式で紹介します!

2位:湘南高等学校(神奈川県)/33票

1位:横浜翠嵐高等学校(神奈川県)/66票

2位は「湘南高等学校」でした。湘南高等学校は、生徒の自主性を重んじる自由な校風や、進学実績の高さが評価されています。文武両道を実践しつつ、主体的な学びやリーダーシップ育成を重視する教育方針に多くの支持が集まりました。環境面や伝統的な理念も魅力と感じられているようです。回答者からは「文武両道はもちろんのこと、"Always do what you are afraid to do."の精神を受け継いでいるから」(30代女性/埼玉県)、「非常に高い進学実績からも、生徒をみる力と学習指導が素晴らしいのだろうと思ったから」(40代女性/千葉県)、「自由な校風だから」(50代男性/埼玉県)などのコメントが寄せられていました。1位は「横浜翠嵐高等学校」でした。横浜翠嵐高等学校は、県内トップクラスの進学実績と共に、生徒の主体性や探究心を育む教育方針が注目されています。グローバル教育や進路実現に向けた支援にも積極的で、学力向上と人間形成の両立を重視する姿勢に多くの支持が集まりました。回答者からは「文武両道を重視し進学実績が高く、部活動との両立も支援する教育方針が魅力的です」(20代男性/静岡県)、「グローバル探究や土曜講習などがあり、進学実績が高いだけでなく、大学生の進学ガイダンス、卒業生による職業の講和、企業の校外研修なども行われてます」(50代女性/広島県)、「探究的な学びやグローバル教育に力を入れており、生徒の主体性や思考力を伸ばす教育方針が魅力的だからです」(30代女性/東京都)などのコメントが寄せられていました。※回答コメントは原文ママです