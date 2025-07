小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店はここだ！ 話題のホルモン焼肉の4店舗目が中目黒にオープン！

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

ナビゲーターの小池克臣さん

「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」の赤坂「焼肉ホルモン金樹」が、中目黒に新規オープン!

安ウマで知られる大塚「焼肉冷麺だいじゅ」、いつも混んでいる赤坂「焼肉ホルモン金樹」と目の前にある「焼肉ホルモン金樹 はなれ」に続く新店舗が、中目黒の焼肉激戦エリアにオープンした。深夜3時半まで営業する使い勝手のいい新店に、早くも足繁く通っている小池さん。親しみやすい“町焼肉”的なお値打ちホルモンで予約困難になりそうな、新店の魅力を深掘りしていく。

中目黒駅から大橋方面に向かった、競合焼肉店が隣接するエリアに堂々オープン

向かいも並びも焼肉店が点在する激戦区にある店舗は、若手スタッフとおいしい焼肉を求めるゲストたちで活気づいている。ほどよく仕切られている落ち着くムードのテーブル席のほか、デートならカウンター席、奥の個室でゆっくりなど、用途によって使い分けも楽しめそうだ。新しいけれどなんだか気負わずに落ち着く空間が、ゲストたちをひきつける。肝心の焼肉はほぼ国産牛を厳選して使用し、クラシックな焼肉スタイルから、アイディアに富んだメニューまであり、バリエーション豊か。価格帯は財布に優しく、手の届く国産焼肉という点がみんなに愛される理由だろうか。

期待を裏切らない、落ち着いたキレイな店構えで入りやすい雰囲気。デートから家族まで、幅広い客層で賑わう

小池さん

オープンしてから2回すでに訪問していて、大好きなお店。焼肉超激戦区にオープンするのは、自信がないとできないこと。それだけ鮮度のいい素材が揃っています。町焼肉っぽいところがお気に入りで、アラカルトで頼めて使い勝手がよく、深夜まで営業しているから焼肉ホッピングの4軒目にも利用できます。いい焼肉店が並びにあることでハシゴもできていいですよね(笑)。

元ボクサーの店主が追求するホルモン焼肉に辿りついたルーツとは?

代表の金さんは、秋田生まれ。実家は創業40周年を迎える老舗焼肉店で、当たり前のようにおいしい焼肉を食べて育った。

家族をはじめ、人がつながる場所にいつも焼肉があり、ワイワイ楽しくみんなを笑顔にするツールに魅了され、高校卒業後に上京。あえて厳しい日本の経営者を選び、目黒の某老舗焼肉店で約2年半修業に励んだ。

その後、約10年ボクシングに専念。31歳の引退でセカンドキャリアを考えたときに、やはり理想の焼肉を目指したくなり、3年ほど修業し独立を果たす。韓国のアイデンティティを持ちながら、日本の文化も上手に取り入れ、「在日3世の僕が、古きよき焼肉の原風景をつなげていきたい」と語る。

代表・金 樹延(キン・スヨン)さん 39歳

小池さん

親しみやすく通いやすく、でもニーズに沿った新しい感覚のメニューもあったりして、バランスがいい焼肉店です。町焼肉っぽい路線は脱線せずに、自らおいしいと思った人気店からヒントを得た新しいスタイルの焼肉も、金さんならではのアウトプットとアレンジで、きちんとオリジナルに進化している。何を食べてもおいしいし、センスがいいです。

小池さんおすすめの「オーダー必須」のメニューとは?

鮮度の高さを味わえる、ここでしか食べられない小池さん厳選のメニューを紹介。クラシックな奇をてらわない素材を楽しむユッケから、ひとフックある梅ダレでいただく極上のタン、リピーター続出の「ツラピー」や「ミノパクチー」、水からこだわる〆の麺まで、脳裏に焼きつく数々の名物メニューを堪能してほしい。

「和牛ユッケ」1,980円



中目黒店と赤坂のはなれでのみ展開する、新鮮な「和牛ユッケ」は見逃せないメニューのひとつ。こんもりと盛られたユッケに、卵黄、オニオンスライス、大葉が添えられた、一見クラシックな王道スタイル。仕入れによってイチボが登場するなど部位は変動するが、この日は肩サンカクを使用。にんにくが利いたタレユッケの、ぬるりんと喉を通るなめらかさと極上のおいしさは、至福のひとときを約束する。

小池さん

うーん(唸る)! おいしい! 生ユッケの主流はとろける細めが多いのですが、こちらは食べ応えのある大きいカットが特徴。いや〜おいしすぎる極上の和牛でこの値段、いいんですか? これだけでも幸せですが、あったかいライスにのせてもきっと最高ですよ。

「必ずオーダーします!」と小池さんが推すのは、数量限定の特選の生タン塩。和牛タンの根元の一番いいパーツを贅沢に食べられるのは、いい仕入れルートが確保できている証。パセリとレモンが添えられた、最近レアな昔のスタイルの盛り付けが、どこか懐かしい気分に。虜になるファンが続出の「梅ダレ」にも注目。上質ないいお肉の脂と梅の酸味との調和が、病みつき必至!

「特選生タン塩」3,278円

まず2枚をロースターのセンターでじっくりと火入れ。ひっくり返すと、キレイな反り返しを見せる。最後にサイドに寄せて、強火でしっかりと焼いて、じゅくじゅくと肉汁が出てきたら完成

小池さん

ちょうどいい厚みで、何枚でも食べられる和牛タンの根元は、僕の一番好きなタイプです! 味付けは上品すぎずインパクトをしっかり残す、胡麻油、塩のパンチが利いていてバランスがいい。タンはネギがのっていない限りレモンでは食べないので、梅ダレでいただくタンは本当においしいです。

“ツラピー”と聞いてわかる人は、焼肉通! というのも、店主が某・取材拒否有名店で食べたコメカミ&ピーマンの通称“コメピー”を食べて刺激を受け、インスパイアされ生まれた、ツラミ&ピーマンのメニューだ。スジのある硬い食感の頬肉ツラミは、焼くことで旨みがぎゅっと凝縮して出てくる味わい深い部位。火入れしたフレッシュなピーマンと肉を上手につなぐ、パンチの利いた“ツラピーのタレ”が、いい仕事をする。

「ツラミ」935円と「ピーマン」550円

ピーマンも置いて、お店の推奨は片面焼き、小池さんは両面焼きが好み。ピーマンにタレを入れてアツアツ状態に。焼けたお肉をタレピーマンの上にのせれば完成

小池さん

瑞々しくシャキッとしたピーマンと、しっかりとした弾力のあるツラミの食感とのコントラストが交差し、がっつりパンチの利いたアツアツのタレがびっくりするくらいすごく合う! 本家と近いけど負けない味わいの、ピーマンとのマリアージュが最高です。

ぷっくりとした分厚いぷりぷりのミノも、こちらの人気メニュー。しっかりとした厚みのあるミノは、US産を厳選して使用。胡麻油のタレにパクチーをのせて、焼いたミノをオン。ミノ特有のサクサク食感とクセのあるパクチーの意外な組み合わせにハマること間違いなし。もともと常連さんがパクチー好きで生まれた、“山川ダレ”と呼ばれていた特別メニューのパクチーダレは、お酒のつまみとしてもいい。パクチー好きは必食です。

「上ミノ」1,155円と「パクチー」330円

肉厚なミノはセンターで両面に火を入れ、ひっくり返し、火が通ったら火力の強い端でだんだん強くしっかり強火焼き。深い切り込みからのぞくように、焼き具合をこまめにチェックして

ごま油にたっぷりのパクチーを入れて

小池さん

ミノの食感のよさが大好きで、最近での断然トップのミノかもです。こちらは和牛中心なのに、ミノは分厚いUSを選んでいるあたり、信頼できます。厚みのある肉にしっかりと深く包丁を入れているカットが素晴らしい。カットを見ていい仕事をしているな!とすぐにわかるんですよね。

〆のメニューも忘れずにオーダーしたい! 店主が死ぬ前に絶対に食べたい、実家で食べる麺を東京で再現したという盛岡冷麺は、見た目も器もクラシックな王道であることがウリ。牛と鶏をベースにしたスープは、水にもこだわり、麺の締め方などにも妥協しない。マイルドな味を作る調味料にもこだわり、ほんのり出汁の甘みが広がる盛岡冷麺に、店主の本気を感じられるはずだ。

「名物盛岡冷麺」1,210円

計算し尽くされたミノのカットに感銘を受けた小池さんと、焼肉の広い知識を持つ小池さんに尊敬が止まらない金さん。刺激し合ういい関係性

小池さん

流行りのオシャレ焼肉とは一線を画し、何十年もやってきたような町焼肉感があるのがこちらのいいところ。アラカルトでオーダーできるから、好きな食べたいものをちょこちょこなんてこともでき、焼肉ハシゴに寄るのにもちょうどいい。午前3時半までやっているし本当に何を食べてもおいしいのに、プライスもとてもいいです。全部のお肉が、焼きやすくて食べやすい大きさや厚みにカットしてあり、お客様に優しいなぁって。町焼肉のような落ち着く雰囲気だから、またすぐに来たくなります。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

<店舗情報>◆焼肉ホルモン金樹 中目黒住所 : 東京都目黒区青葉台1-28-9 タイガーマンション 1FTEL : 050-5456-0251

小池克臣

横浜の魚屋の長男として生まれるも、家業を継がずに、外で、家で、肉を焼く日々を送る。焼肉を中心にステーキやすき焼きといった牛肉料理全般を愛し、ほぼ毎晩、牛三昧。その様子をInstagramやYouTubeで発信中。著書に『肉バカ。No Meat, No Life.を実践する男が語る和牛の至福』(集英社刊)。公式ブログ「No Meat, No Life.」。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬



The post 小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店はここだ! 話題のホルモン焼肉の4店舗目が中目黒にオープン! first appeared on 食べログマガジン.