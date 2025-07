貝賀琴莉が、7月22日発売の「ヤングチャンピオン」に登場。アザーカットが5枚公開された。

貝賀琴莉「ヤングチャンピオン」

貝賀琴莉「ヤングチャンピオン」

貝賀琴莉は、「高一ミスコン」準グランプリや「制コレ’18」ファイナリストを経て注目を集め、アイドルグループ「#よーよーよー」の紫色担当としてデビューし、2025年5月にグループを卒業。その後も誌面やバラエティ番組などに出演し、現在はBS10『Go!Go!ゴルフ女子』のメンバーとしても活動している。

貝賀琴莉 コメント

◆ヤングチャンピオン掲載、おめでとうございます。

ありがとうございます!ヤングチャンピオンさんに掲載していただくのは2回目で、しかも前回の掲載から1年たっていなくて………とってもうれしいです!

ソロで同じ雑誌に掲載していただけることって今までなくて、ヤングチャンピオンさんの読者さんに貝賀琴莉が刺さってくれたのかなってちょっとうれしくなってます(笑)。

表紙は事務所の先輩の桃月なしこさんで、同じ雑誌に載ることができてとってもうれしいです!

◆今回の撮影は沖縄とのことでしたが、印象に残っていることなど教えてください。

初めて関東以外での雑誌撮影だったので、撮影に行く前からすっごく楽しみでした!

撮影が4月で気温はちょうどよかったんですけど、プールはさすがに寒かったです(笑)。

あとは、移動中にパパイヤが無人販売されてるのを見つけて、すご!!ってなって沖縄出身の子に思わず連絡しちゃいました(笑)。

パパイヤ食べたことないから買ってみればよかったなあって少し後悔してます(笑)。

今回をきっかけにいろんな場所に行って、いろんな撮影をしたいなって思いました!

◆『Go!Go!ゴルフ女子』として活動されており日々練習を積まれているとのことですが、上達したことや今後の目標があれば教えてください。

正しいグリップの握り方やスイングの仕方を、プロゴルファーの方に教えていただいたので、今はそれを体に覚えさせるというところです。

練習していて前よりもアイアンが芯に当たってる感じがしてます!この調子で他のクラブもうまく当たるように頑張ります!

本格的にゴルフの練習を始めてからまだコースに行けていないので、涼しくなったらまた家族といっしょにコースに行きたいです!(笑)

◆いつも応援してくれる方々へ、一言お願いいたします。

いつも応援ありがとうございます!

今回のヤングチャンピオンさんも、手に取って見ていただきたいです!そして、ぜひ感想もお聞かせください!

各SNSのコメントもちゃんと読んでるので、私が読みきれないくらいたくさん送ってほしいです(笑)。

ソロ活動に出発した貝賀琴莉の今後も、ぜひ応援していただけたらなと思います!

©横山マサト(秋田書店)2025

The post 貝賀琴莉、水着姿で色白美ボディ披露「ヤングチャンピオン」アザーカット5点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.