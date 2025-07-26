グーグル、Google マップのクチコミから47都道府県の人気スポットをまとめて公開
グーグル、Google マップのクチコミから47都道府県の人気スポットをまとめて公開
Google（グーグル）は、Google マップの提供開始から20周年を記念し、Google マップに投稿されたクチコミ投稿数の多かった場所をもとに、ユーザーレビュー評価を考慮して、47都道府県の人気スポットとしてまとめて公開した。
国内外から多くの観光客が訪れる場所として、東京都では東京スカイツリー、大阪府ではユニバーサル・スタジオ・ジャパン、京都府では伏見稲荷大社がそれぞれトップになったほか、その他の都道府県でも海外からの旅行客によるクチコミが多く投稿され、首都圏や主要都市に限らず、観光客が地方にも足を伸ばしていることがわかったという。
Google マップ 47都道府県人気の場所ランキング 北海道 1位 旭川市旭山動物園 2位 白金青い池 3位 狸小路商店街 4位 札幌市時計台 5位 函館山展望台 青森県 1位 八食センター 2位 弘前城 3位 ねぶたの家 ワ・ラッセ 4位 青森県観光物産館アスパム 5位 弘前公園（鷹揚園） 岩手県 1位 中尊寺 2位 小岩井農場 3位 龍泉洞 4位 厳美渓 5位 猊鼻渓 秋田県 1位 たつこ像 2位 道の駅 象潟ねむの丘 3位 道の駅 あきた港 4位 乳頭温泉郷 鶴の湯温泉 5位 秋田ふるさと村 山形県 1位 鶴岡市立加茂水族館 2位 道の駅 米沢 3位 立石寺（山寺） 4位 道の駅 天童温泉 5位 道の駅 寒河江 チェリーランド 宮城県 1位 仙台うみの杜水族館 2位 青葉城本丸会館（宮城縣護國神社 参集殿） 3位 南三陸さんさん商店街 4位 楽天モバイルパーク宮城 5位 鹽竈神社 福島県 1位 鶴ヶ城 2位 大内宿 3位 スパリゾートハワイアンズ 4位 アクアマリンふくしま 5位 道の駅 国見 あつかしの郷 茨城県 1位 那珂湊おさかな市場 2位 国営ひたち海浜公園 3位 アクアワールド茨城県大洗水族館 4位 袋田の滝 5位 鹿島神宮 千葉県 1位 東京ディズニーリゾート 2位 海ほたるPA 3位 成田国際空港 4位 幕張メッセ 5位 成田山 新勝寺 群馬県 1位 草津温泉湯畑 2位 道の駅 川場田園プラザ 3位 こんにゃくパーク 4位 富岡製糸場 5位 道の駅 八ッ場ふるさと館 埼玉県 1位 さいたまスーパーアリーナ 2位 鉄道博物館 3位 三芳PA (上り) 4位 川越氷川神社 5位 ベルーナドーム 神奈川県 1位 横浜中華街 2位 横浜赤レンガ倉庫 3位 横浜ランドマークタワー 4位 鶴岡八幡宮 5位 鎌倉大仏殿高徳院 東京都 1位 東京スカイツリー 2位 東京タワー 3位 浅草寺 4位 築地場外市場 5位 東京ドーム 栃木県 1位 日光東照宮 2位 あしかがフラワーパーク 3位 華厳滝 4位 大谷資料館 5位 那須高原SA (上り) 山梨県 1位 忍野八海 2位 富士急ハイランド 3位 大石公園 4位 ほったらかし温泉 5位 道の駅 富士吉田 静岡県 1位 三島スカイウォーク 2位 足柄SA (下り) 3位 道の駅 伊東マリンタウン 4位 白糸の滝 5位 焼津さかなセンター 岐阜県 1位 白川郷 2位 岐阜城 3位 飛騨高山宮川朝市 4位 モネの池 5位 千代保稲荷神社 石川県 1位 兼六園 2位 ひがし茶屋街 3位 近江町市場 4位 金沢21世紀美術館 5位 金沢城公園 長野県 1位 松本城 2位 善光寺 3位 白糸の滝 4位 旧軽井沢銀座商店街 5位 地獄谷野猿公苑 福井県 1位 東尋坊 2位 福井県立恐竜博物館 3位 永平寺 4位 丸岡城 5位 かつやま恐竜の森 （長尾山総合公園） 愛知県 1位 名古屋城 2位 名古屋港水族館 3位 熱田神宮 4位 犬山城 5位 刈谷ハイウェイオアシス 新潟県 1位 寺泊魚の市場通り(魚のアメ横) 2位 彌彦神社 3位 上越市立水族博物館 うみがたり 4位 新潟市水族館 マリンピア日本海 5位 みなとのマルシェピアBandai 富山県 1位 黒部ダム 2位 富岩運河環水公園 3位 氷見漁港場外市場 ひみ番屋街 4位 富山市ガラス美術館 5位 菅沼合掌造り集落（南砺市菅沼 重要伝統的建造物群保存地区） 兵庫県 1位 姫路城 2位 阪神甲子園球場 3位 南京町 4位 宝塚北SA(上下集約) 5位 神戸どうぶつ王国 大阪府 1位 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 2位 大阪城 3位 道頓堀 4位 あべのハルカス 5位 海遊館 京都府 1位 伏見稲荷大社 2位 清水寺 3位 金閣寺 4位 錦市場 5位 元離宮二条城 奈良県 1位 奈良公園 2位 東大寺 3位 春日大社 4位 興福寺 5位 三輪明神 大神神社 和歌山県 1位 とれとれ市場南紀白浜 2位 アドベンチャーワールド 3位 那智の滝 4位 熊野本宮大社 5位 和歌山城 滋賀県 1位 彦根城 2位 大津SA 3位 延暦寺 4位 高島市農業公園マキノピックランド 5位 多賀大社 三重県 1位 おかげ横丁 2位 皇大神宮（伊勢神宮 内宮） 3位 豊受大神宮（伊勢神宮 外宮） 4位 ナガシマスパーランド 5位 鳥羽水族館 山口県 1位 唐戸市場 2位 錦帯橋 3位 元乃隅神社(鳥居のトンネル) 4位 角島展望台 5位 秋芳洞 広島県 1位 嚴島神社 2位 原爆ドーム 3位 平和記念公園 4位 広島平和記念資料館 5位 広島城 鳥取県 1位 鳥取砂丘 2位 鳥取砂丘 砂の美術館 3位 水木しげるロード 4位 境港水産物直売センター 5位 水木しげる記念館 島根県 1位 出雲大社 2位 足立美術館 3位 松江城 4位 由志園 5位 出雲日御碕灯台 岡山県 1位 倉敷美観地区 2位 岡山後楽園 3位 岡山城 4位 吉備津神社 5位 蒜山高原 SA上り 徳島県 1位 大塚国際美術館 2位 大鳴門橋遊歩道 渦の道 3位 阿波おどり会館 4位 眉山公園 5位 鳴門公園 香川県 1位 栗林公園 2位 金刀比羅宮 3位 与島 パーキングエリア 4位 父母ヶ浜 5位 丸亀城 高知県 1位 ひろめ市場 2位 桂浜 3位 高知城 4位 高知県立牧野植物園 5位 高知公園 愛媛県 1位 松山城 2位 道後温泉本館 3位 来島海峡サービスエリア 4位 道の駅 多々羅しまなみ公園 5位 亀老山展望公園 福岡県 1位 太宰府天満宮 2位 福岡タワー 3位 みずほPayPayドーム福岡 4位 福岡空港 5位 櫛田神社 佐賀県 1位 祐徳稲荷神社 2位 唐津城 3位 吉野ヶ里歴史公園 4位 御船山楽園 5位 武雄神社 長崎県 1位 ハウステンボス 2位 グラバー園 3位 稲佐山山頂展望台 4位 長崎原爆資料館 5位 眼鏡橋 熊本県 1位 熊本城 2位 大観峰展望所 3位 阿蘇神社 4位 水前寺成趣園 5位 グリーンランド 大分県 1位 金鱗湖 2位 海地獄 3位 血の池地獄 4位 かまど地獄 5位 宇佐神宮 宮崎県 1位 高千穂峡 2位 鵜戸神宮 3位 高千穂神社 4位 サンメッセ日南 5位 天岩戸神社 西本宮 鹿児島県 1位 仙巌園 2位 霧島神宮 3位 知覧特攻平和会館 4位 いおワールドかごしま水族館 5位 曽木の滝 沖縄県 1位 沖縄美ら海水族館 2位 首里城 3位 美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ 4位 那覇 国際通り商店街 5位 万座毛