【MEDICOM TOY EXHIBITION '25】 開催期間:2025年7月26日(土)~2025年7月31日(木) 会場:スペースオー(表参道ヒルズ本館地下3F) 入場料:無料

毎年恒例となっているメディコム・トイの新作展示イベント「MEDICOM TOY EXHIBITION '25」が、7月26日から7月31日までの6日間、東京・表参道にあるスペースオーで開催される。今回は、「もし、100年前にメディコム・トイがあったら」をテーマに様々な展示が行われていた。

会場で最初に目に飛び込んできたのが、逆回転する巨大な時計だ。これは100年前にタイムスリップするような体験が味わえるように設置されたものである。その先に抜けると、巨大なBE@RBRICKがお出迎え。会場内には、新作コーナーや過去作の中から木で作られた作品を集めた「アーカイブ」のほか、ショップや輪投げ、けん玉、めんこなどの懐かしい遊びが楽しめるミニゲームコーナーなども用意されていた。こちらの記事ではその中から、アクションフィギュアとソフビの新作を中心に紹介する。

入り口付近に設置された逆回転する時計

ビッグサイズのBE@RBRICKも勢揃い!

アーカイブのコーナーでは木で作られたアイテムがずらりと展示されていた

会場内の展示もどこかノスタルジックだ

ミニゲームコーナーも用意されていた

「スパイダーマン」や「デッドプール&ウルヴァリン」の新アイテムが登場

ヒーロー作品では欠かせないマーベルからは、映画「デッドプール&ウルヴァリン」の主人公である「WOLVERINE」と「DEADPOOL」が新たに登場。また、映画「ブラックパンサー」の関連アイテムとして、「BLACK PANTHER(ENDGAME/VIBRANIUM LUMINOUS)」と、「BLACK PANTHER(ORIGINAL SUIT Ver.)」、「T'CHAKA」が新たにラインナップに加わることとなった。

今回は「スパイダーマン」関連のアイテムも大量に出展されていたのだが、その中から新作として「NEGATIVE ZONE SPIDER-MAN」、「VENOM2099」、「VENOM(Blue Color Ver.)」が展示されていた。ちなみに今回のイベントでは、新作についてはほとんどが「参考展示」となっており、いずれも発売日や価格などの詳細は未定だ。

映画「デッドプール&ウルヴァリン」より「WOLVERINE」と「DEADPOOL」が新作で登場

「インフィニティ・サーガ」の新作として、「BLACK PANTHER(ENDGAME/VIBRANIUM LUMINOUS)」と「T'CHAKA」と「BLACK PANTHER(ORIGINAL SUIT Ver.)」が展示されていた

「スパイダーマン」関連作品からは「NEGATIVE ZONE SPIDER-MAN」、「VENOM2099」、「VENOM(Blue Color Ver.)」が新作で登場する

映画「ジョーカー」の名シーンも完全再現!

DCコミックス関連の映画からは、「ザ・フラッシュ」と「ブラックアダム」、「ジャスティス・リーグ」がピックアップされていた。「ザ・フラッシュ」からは、体中が帯電したフラッシュの姿を再現した「THE FLASH(Young Barry)」が登場。また、「ブラックアダム」からは、椅子の上にずっしりと腰掛けた姿を再現した「BLACK ADAM(GOLD SUIT Ver.)」が展示されていた。

「ジャスティス・リーグ」関連の商品もずらりと並べられていたのだが、その中から待望のワンダーウーマンを立体化した「WONDER WOMAN(ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」が新作で登場する。他のキャラクターと合わせてずらりと並ぶと、迫力もいっそう増して見える。

他にもアメコミ版のDCコミックス系作品や「ザ・ボーイズ」の新作も登場。ちなみに、この展示の中で「HOMELANDER BLOOD SPLATTER Ver.」は、会場内でも購入できるようになっていた。また、特に個人的にそそられたのが映画「ジョーカー」の名シーンを再現した「JOKER(THE JOKER)」だ。こちらは階段の上でポーズをとるおなじみの姿が見事に再現されている。

「THE FLASH(Young Barry)」と「BLACK ADAM(GOLD SUIT Ver.)」が参考展示されていた。この棚の1体は監修中につき撮影禁止アイテムとなっていた

「ジャスティス・リーグ」関連商品では「WONDER WOMAN(ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」が新作で登場

この中で新作は「HARLEY QUINN(THE SUICIDE SQUAD Ver.)」、「JOKER(THE JOKER)」、「BLACK MANTA」、「AQUAMAN(STEALTH SUIT)」の4点だ

この中で新作は「LOBO」、「WONDER WOMAN(FOR TOMORROW Ver.)」、「SUPERMAN(FOR TOMORROW Ver.)」、「SUPERMAN(THE DEATH OF SUPERMAN Ver.)」、「DOOMSDAY(THE DEATH OF SUPERMAN Ver.)」の5点だ

こちらは新作揃い!新たに登場するのは「BATMAN HUSH(DAMAGE Ver.)」、「RA'S AL GHUL」、「BATMAN HUSH(BLACK/BLUE)」、「BATGIRL RECOLLECTION」、「BRUCE WAYNE」、「CLARK KENT」の6点

「BATMAN(TDKR BLUE Damage Ver.)」が新作として展示されていた

「HOMELANDER BLOOD SPLATTER Ver.」は、この会場でも購入が可能だ。他にも新作として「QUEEN MAEVE」と「BUTCHER Ver 2.0」、「THE HOMELANDER Ver. 2.0」が展示されていた

「ジョン・ウィック」や「スター・ウォーズ」のほかミニサイズのアイテムも多数ラインナップ!

マーベルやDC以外の映画作品としては、「ジョン・ウィック」シリーズの「SOPHIA(JOHN WICK:CHAPTER 3)」や「スター・ウォーズ」シリーズの「BOSSK」が新たに商品化される。また、パネルのみの展示ではあった「スーパーマン」や「デアデビル: ボーン・アゲイン」、「サンダーボルツ*」の予告も行われており、こちらも楽しみだ。

映画「ジョン・ウィック」シリーズから、「SOPHIA(JOHN WICK:CHAPTER 3)」が新作として登場

映画「スター・ウォーズ」関連では、「BOSSK」が新作として展示されていた

新作の予告パネル。「サンダーボルツ*」からはエレーナ・ベロワとジョン・ウォーカー、ウィンター・ソルジャーが製品化

アクションフィギュアとは別に、ウルトラディテールフィギュアなど小ぶりのアイテムもずらりと展示されていた。こちらは、「ドラえもん」や「マンダロリアン」のグローグー、「ピーナッツ」、「グレムリン」、「ブラック・ジャック」など注目アイテムの新作が揃えられていた。

「明日は日曜日そしてまた明後日も……」の主人公である田宮坊一郎が、5種類のカラーリングで登場

ファッション小物などを扱っているブランドの「スイマー」から、ラッフィーとリバニー、ハグリー、キャミーが新作として登場

「マンダロリアン」からグローグーの新作として「GROGU SERIES 3 Beskar」、「GROGU SERIES 3 Balance training」、「GROGU SERIES 3 Gauntlet」、「GROGU SERIES 3 Force-stealing more snacks」、「GROGU SERIES 3 Hiding in a pot」の5種類が登場

「ドラえもん」の新作として、「シリーズ16 ドラえもん&スネ夫」、「シリーズ16 ドラえもん&のび太」、「シリーズ16 げらげらドラえもん」、「シリーズ16 ハルカ星から来たハルバル」、「シリーズ16 合体のり」が展示

「ピーナッツ」の新作として、「SERIES 19 World greatest soccer player」、「SERIES 19 Happiness is all your friends」、「SERIES 19 Father’s-day-tie」、「SERIES 19 You're number one」、「SERIES 19 World's Greatest Fan」の5種類が登場

映画「グレムリン」から「SPIDER MOHAWK」と「GIZMO WITH ARROW」、「GIZMO WITH POPCORN」、「DAFFY」、「GIZMO IN A BACKPACK」の5種類が登場。また、「ブラック・ジャック&ピノコ」や「ソフビ なまえのないかいぶつ」も新作として展示されていた

タイガーマスクのほうに目が行くが、新作はその隣の「GILAPPLE CLOCK DOROTHY HENDRICKS」と「STASH SPRAY CAB LAMP」だ

アンディ・ウォーホルやキース・ヘリング、バスキアなど、ポップアートの巨匠たちのアイテムが並ぶエリアでは、新作として「JEAN-MICHEL BASQUIAT by ERIC SO」が新作として登場する

ソフビコーナーでは巨大なガラモンやヘドラなども展示!

新作コーナーと、ちょうど対面する場所に設置されていたのがソフビを集めたコーナーだ。こちらも新作が目白押しとなっていたのだが、まず目に入ったのが巨大なソフビである。巨大な「ガラモン」や、「ゴジラ」に登場する「ヘドラ」が展示されていた。それ以外にも、意外な作品がソフビ化されており、見ているだけでも楽しい気分になる。

こちらの「ジャイアント ガラモン マルサン製拡大版 1200mm」は、新作ではなく今年の1月に発売されたもの。価格はなんと99万円だ

参考展示として「ヘドラ(600mm)」もかなり目立つ場所に設置されていた

「JOKER」が新作ソフビとして登場予定

「MINI FELIX THE CAT」が赤と青の2色で登場するほか、「Cylon(GOLD)」、「Jaime Sommers(THE BIONIC WOMAN)」、「Bigfoot(The Six Million Dollar Man)」、「E.T.」が新作として展示されていた

こちらの新作は「BUTCHER」、「ケアベア」の2点だ

新作は中央の「シラリー&ダコラー」だ

新作は、「チェンソーマン」、「ボム」、「碇シンジ」の3点だ

こちらの新作は「前田日明 旧UWF ジャージ版」、「ザ・タイガー」の2点

会場限定抽選アイテムやガチャも登場!

事前にアナウンスもされているが、この会場限定の抽選アイテムも実物が展示されていたほか、アイテムの近くに設置されているQRコードから応募ができるようになっていた。写真で見るのと目の前で見るのとでは印象が異なる場合もあるので、応募前に実物をチェックできるのはなかなかありがたい。

「Gallery by Amplifier PHALGUS」で価格は165,000円

「MAT ウルトラマンタロウ(ウルトラダイナマイトVer.)」で価格は16,500円

「玉藻オイド」で価格は38,500円

「初代ゴガメジラー」で価格は27,500円

「初代ゴガメジラー(ミドルサイズ) ピンク/ブルー/グリーン」で価格は各8,800円

どこか懐かしい見た目の「POWER ZOU」。価格は33,000円

「キョンシネーター」で価格は9,900円

「ゴジラ(1995) (3期)」で、価格は150,000円

こちらは「ゴジラ(2016) (2期)」で価格は220,000円

「Gorilla (5期)」で価格は16,500円

「恐ろしハンターバイオニック『メカイサンダー』」で価格は24,750円

お笑いコンビ「バッドボーイズ」の佐田正樹さんが原型を担当した「とろみ君(8期)」。価格は33,000円だ

新作コーナーに展示されていたアイテムのガチャも設置されていた

ということで、ざっくりとこちらの「MEDICOM TOY EXHIBITION '25」で展示されているアイテムを紹介してきたが、他にもいろいろなものが展示されている。今回のイベントは7月31日まで開催されるので、同社の新作や歴代のアイテムをよりじっくりと見たい人は、イベント開催中に会場へ足を運んでみてはいかがだろうか。

(C)Disney

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

(C) 2025 MARVEL

(C) 2025 MARVEL (C) 2025 CPII.

(C) 2025 MARVEL (C) 2025 SPAI

BATMAN, SUPERMAN, WONDER WOMAN, THE FLASH, BLACK ADAM, AQUAMAN, JOKER and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

THE BOYS TM & (C) 2025 SPT & Amazon. All Rights Reserved.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

JOHN WICK: CHAPTER 3 (C) 2025 Summit Entertainment LLC. All Rights Reserved.

(C) Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

(C)Tezuka Productions

(C)TSUBURAYA PROD.

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA

(C)カラー

Care Bears TM and related trademarks (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

(C) 2025 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

(C)/®/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York.

(C)SWIMMER

(C)梶原一騎・辻なおき/講談社

(C)藤子スタジオ

Felix the Cat (C) 2025 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

E.T. the Extra-Terrestrial TM & (C) Universal Studios.

(C) Universal Television. Licensed by Universal Studios Licensing LLC.

(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト (C) 藤本タツキ/集英社

(C)真倉翔・岡野剛/集英社・童守小学校卒業生一同

(C)Naoki Urasawa / Studio Nuts

(C)リングス

(C)UNDERCOVER

(C)STASH

(C)Woodstics

(C)dehara

(C)MAI NAGAMOTO

(C)U.S.TOYS

(C)ピコピコ

(C)安樂安作

(C)ART JUNKIE

(C)Sata Bluilders