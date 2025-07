●答えはどれでしょう?英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。

あなたのレベルはどれくらい!?○■答えはどれでしょう?空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?Most of Martel Incorporated’s employees ________ to and from the company’s head office by public transportation.A. commuteB. commutesC. commutingD. commuter答えはどーれだ!――正解は次のページで!●正解はこちら!○【答え】A. commute答えはどーれだ!Most of … employeesという複数形の主語を受ける述語動詞としてふさわしいのは、(A) commute「通勤する」です。そのほかの選択肢も見ていきましょう。(B)三人称単数現在形なので主語と合いません。(C)動名詞は単独で述語動詞にはなりません。(D)名詞で「通勤者」。【訳】Most of Martel Incorporated’s employees commute to and from the company’s head office by public transportation.Martel社の従業員のほとんどは、公共の交通機関で本社へ通勤しています。いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。