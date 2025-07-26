Âæ½ê¤Î¾²¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê¶õ¤¤¤¿à·êá¤Ë2.6Ëü¿ÍÃíÌÜ¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ´ÓÄÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Âæ½ê¤Î¾²¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ê¤Ï¡¢à¥é¥Öá¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¤¢¤¤¤¿à·êá¤ò¸«¤ë
X¾å¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¥é¥Ö·¿¤Î·ê¤Ç¤¤Æ¤ë...¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤¦¤á¡Ê¡÷umekochanyo¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î16Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç·¿¸¤¤Î·Á¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¡£
¤³¤ì¤¬¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤Æ´ÓÄÌ¤·¤¿º¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ï¸½¼Â¡£¤³¤Î¡Ö·ê¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¾®Çß¤Á¤ã¤ó¡Ê8ºÐ¡¦½÷¤Î»Ò¡Ë¼«¿È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹õ¡¹¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤¬¡¢Èà½÷¤ò¡Ö·ê¡×¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¹
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÉÑÈË¤Ë¡Ö·ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¤ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤äÏ²¼¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Á¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ì¿¿¤ò¤È¤Ã
¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç ²èÁü³ÎÇ§¤·¤Æ·ê¤Ã¤Ý¤¯¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ´ÓÄÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¥é¥Ö·¿¤Î¥é¥°¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë·ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Ç¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¾®Çß¤Á¤ã¤ó¡£À¶·é¤Ç¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤â·ê¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
¼¡¤Ï²È¤Î¤É¤³¤Ë¡Ö·ê¡×¤¬³«¤¯¤Î¤«......¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÀ¸³è¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë