±»ÅÄ½ã»Î¡¢¥Ö¥ì¥À¥¦¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¡ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼½±·âÈï³²¡É»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¡Ö´é¤ò»¯¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡áBD¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¡È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤³¤Èºî²È¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î±»ÅÄ½ã»Î¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£BD¤Î¿Íµ¤³ÊÆ®²È¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½±·â¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
BD¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬26Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÂçºå¤Îº×¤ê¤ÇË¿ÁÈ¤òÌ¾¾è¤ë¥¯¥½¥¬¥¤ËºÆÎ®¥¹¥×¥ì¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ»Ò¶¡3¿ÍÀ¸¿Í5¿Í¤¬µßµÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»É¤¹¤«¤é³Ð¤¨¤È¤±¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌÜ¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤´Ö¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢²¿¼Ô¤«¤Ëº×¤ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ö²Þ¤òÇä¤é¤ì¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎÞ¤òÉâ¤«¤ÙÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´é¤òÎä¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏX¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï1000ËüÄ¶¤ÎÉ½¼¨¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±»ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¤³¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅºÉÕ¡£¡ÖÀ÷¤ß¤ë¤±¤É´ãµå¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤·¤¿¤é¿ô»þ´Ö¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼Èï³²¤ÎÂÐ½èË¡¤òµ¤·¡¢¡ÖÁÈ¤ÎÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈÜ¶±¤Ê¿¿»÷¤¹¤ë¤Ê¤é´é¤ò»¯¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¡³È»¶¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
±»ÅÄ¤Ï14Æü¡¢BD16¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤ò°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£