チーズの滝！ 肉汁の海！ 8/31まで開催する真夏のグルメバーガーの祭典がアツすぎる

夏のグルメの祭典「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2025」が開催中! 個性あふれるチーズバーガーや新感覚のラムバーガーなど、34店舗の飲食店が自慢のハンバーガーを提供します。

34種類もの個性あふれる創作バーガーが勢ぞろい

毎年恒例のグルメの祭典「六本木グルメバーガーグランプリ」が、2025年は規模を拡大して開催! 六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズの3館合同イベントとして「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2025」をスタートしました。

2025年のテーマは「自店の強み、特性を最大限に活かした、渾身のグルメバーガー」とあって、個性あふれる創作バーガーがずらりと勢ぞろい。過去最大の規模、34店舗のハンバーガーが登場します。

ここでは、今年新たに参加した虎ノ門ヒルズの限定バーガーを3つご紹介!

まるでチーズの滝! とろ〜りジューシーなチーズバーガー

リチュエル 虎ノ門の「ブラックアンガスと牛タンのブッラータチーズバーガー〜濃厚デミグラソースとブッラータがとろける贅沢仕立て〜」3,080円(1日15食限定)

定番のチーズバーガーは、贅沢なチーズ使いで見た目も華やかです。

ブラッスリー&カフェの「リチュエル 虎ノ門」では「ブラックアンガスと牛タンのブッラータチーズバーガー〜濃厚デミグラソースとブッラータがとろける贅沢仕立て〜」3,080円(1日15食限定)を提供。

ブラックアンガスと牛タンを粗挽きにした分厚いパティは2枚で計220g! そこにブッラータチーズを丸ごとのせて自家製ブリオッシュバンズで挟んだチーズバーガーは、ナイフとフォークでブッラータチーズを崩して食べるスタイルです。デミグラスソースと絡めながら味わって。

茎わさび✕ジューシーな牛ハラミ。“和バーガー”は癖になる味わい!

ビストロ ソングラム シャルボンの「特選牛ハラミのタリアータバーガー〜シャキシャキわさびマヨネーズ仕立て〜」3,000円(1日15食限定)

<店舗情報>◆RITUEL Brasserie & Cafe 虎ノ門住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2FTEL : 050-5593-4840

茎わさびなど日本の食材を使用した和バーガーは、癖になる風味が特徴です。

肉料理が自慢の「ビストロ ソングラム シャルボン」からは「特選牛ハラミのタリアータバーガー〜シャキシャキわさびマヨネーズ仕立て〜」3,000円(1日15食限定)が登場。

最高級ランクのアメリカ産牛ハラミを炭火でジューシーに焼き上げた、同店の人気メニュー「牛ハラミのステーキ」のおいしさをそのままガブリと楽しめる一品です。レタス、レッドオニオン、牛ハラミに、食感が楽しい茎わさびを使用したわさびマヨネーズソースをかけて、強めに焼いたバンズで挟んでいます。

ミントやスパイス使いが新感覚! “第4の肉”羊肉が主役のバーガー

ヒツジパブリックの「プレミアム『ヒツジ』バーガー」2,500円(1日15食限定)

<店舗情報>◆ビストロ ソングラム シャルボン住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ステーションタワー 4FTEL : 050-5596-2463

牛豚鶏に続き“第4の肉”とも呼ばれる羊肉を使ったハンバーガーは、ミントやハラペーニョなど組み合わせる食材が新感覚です。

「ヒツジパブリック」からは「プレミアム『ヒツジ』バーガー」2,500円(1日15食限定)を提供。2種類のラム料理をサンドした、名前の通り“プレミアム”なバーガーです。

ラムの塊肉をスパイスに2日以上漬け込み、赤ワインとコーラでじっくりと煮込んで手でほぐしたプルドラムとともに、粗挽きのラムパティをバンズでサンド。口の中いっぱいに広がるラムのうまみを紫キャベツのコールスロー、ミントソース、ヨーグルトソースが引き立たせています。

<店舗情報>◆ヒツジパブリック住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 050-5595-3437

このほかにもメキシコやタイ、インド、韓国など各国のテイストを感じられるハンバーガーや、黒毛和牛やトリュフなど高級食材を使用したプレミアムバーガーなど、ヒルズでしか食べられないハンバーガーがそろっています。

イベントは8月31日までの開催。投票によって、全施設で1位となった「総合グランプリ」と各施設の1位となった「館グランプリ」は販売期間が延長するので、お気に入りのバーガーを見つけたら投票をお忘れなく!

▼ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2025の詳細はこちらhttps://www.roppongihills.com/sp/burger_2025/



食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込

文:平石 紗代、食べログマガジン編集部

写真:お店から

The post チーズの滝! 肉汁の海! 8/31まで開催する真夏のグルメバーガーの祭典がアツすぎる first appeared on 食べログマガジン.