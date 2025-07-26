横尾渉（Kis-My-Ft2）が伊豆急行線でぶらり途中下車の旅
2025年7月26日放送の「ぶらり途中下車の旅」は伊豆急行線の旅。
旅人は、横尾渉（Kis-My-Ft2）。
伊豆急行線
静岡県伊東市の「伊東駅」から下田市の「伊豆急下田駅」までを結ぶ全16駅、総距離45.7kmの路線。伊豆半島東部の海岸沿いを走っているため、約半分の区間で海が見え、空気が澄んだ日であれば、遠く伊豆七島の島々も望めます。車窓からは海の他にも、湯煙たつ温泉街の風景・四季の花々なども楽しめる、魅力にあふれた路線です。
今週の旅人：横尾渉（Kis-My-Ft2）
1986年5月16日生まれ 神奈川県出身。
2011年にKis-My-Ft2のメンバーとして「Everybody Go」でCDデビュー。
ペットオーナー検定など多数の資格を持つ。
現在 「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」と題して9月まで全国ツアー中。
おじゃましたところ
伊豆急下田駅下田海中水族館
河津駅栖足寺70 nanamaru cafe
伊豆稲取駅まちのレセプション ようようお食事&かき氷 キッチンZEN
伊豆高原駅TCJKW WORKSHOP一茶一酒
下田海中水族館（伊豆急下田駅）
貴重な体験アトラクションが満載！海に浮かぶ水族館の頭の上をジャンプするイルカショー
【最寄駅】伊豆急行線「伊豆急下田駅」から徒歩25分、バスで7分
【所番地】静岡県下田市三丁目-22-31
【電話番号】0558-22-3567
【営業時間】
<通常> 9:00〜16:30（3月1日〜10月31日まで）※季節によって変動あり
<夏休み>8:30〜17:00（7月19日〜8月24日まで）
※その他詳細はホームページをご確認ください
【入場料】
大人（中学生以上） 2400円
子ども（4歳〜小学生）1200円
【休館日】
2025年12月9日（火）〜12月12日（金）
※館内整備のため上記4日間は休館
【ホームページ】https://shimoda-aquarium.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/shimoda_aquarium/
【X（旧Twitter）】https://x.com/aquariumshimoda
【YouTube】https://www.youtube.com/@shimodaaquarium4k75
栖足寺（河津駅）
かっぱ伝説が残る寺。かっぱが遺したかめに耳を当てると、河津川のせせらぎが聴こえる？
【最寄駅】伊豆急行線「河津駅」から徒歩8分
【所番地】静岡県賀茂郡河津町谷津256
【電話番号】0558-32-0896
【開門時間】9:00〜16:00
【ホームページ】https://kappa.live/
【Instagram】https://www.instagram.com/kappa_dera_seisokuji/
70 nanamaru cafe（河津駅）
フラワーアレンジメントアーティストが開いた、食用バラのジュースが名物のカフェ
【最寄駅】
伊豆急行線「河津駅」から徒歩約30分
東海バス「上峰」で下車、徒歩約6分
【所番地】静岡県賀茂郡河津町沢田70
【電話番号】0558-32-2756
【営業時間】9:00〜16:00
【定休日】火
【ホームページ】https://www.seiya-design.com/cafe/
【Instagram】https://www.instagram.com/70_nanamaru_cafe/
まちのレセプション ようよう（伊豆稲取駅）
地元の人々などの口コミ情報が満載の手作り地図
【最寄駅】伊豆急行線「伊豆稲取駅」 ※伊豆稲取駅改札前
【所番地】静岡県賀茂郡東伊豆町稲取2832-1
【営業時間】
<月水木金> 9:30〜16:00
<土日祝> 9:30〜17:00
【定休日】火
【Instagram】https://www.instagram.com/youyou.izuinatori/
お食事&かき氷 キッチンZEN（伊豆稲取駅）
いまや聖地？！元板前さんが作る独創的な形と味のかき氷「まるごと桃タルト」
【最寄駅】伊豆急行線「伊豆稲取駅」から徒歩10分
【所番地】静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3-13
【営業時間】
<昼の部> 12:00〜16:00
<夜の部> 19:00〜21:30
※7〜9月はかき氷のみの提供
【定休日】日（夜の部）・水
【Instagram】https://www.instagram.com/kitchen_zen/
TCJKW WORKSHOP（伊豆高原駅）
家族全員陶芸家？！親子三代の作品が並ぶギャラリー＆体験教室
【最寄駅】伊豆急行線「伊豆高原駅」から徒歩約20分
【所番地】静岡県伊東市八幡野1298-3
【電話番号】050-1115-1457
【営業時間】7月7日OPEN！ 10:00〜18:00
※予約はお電話またはInstagramのDMからお願いします
【定休日】木
【Instagram】https://www.instagram.com/tcjkw_workshop/
志村観行さん https://www.instagram.com/shimura.umiza_kobo/
志村恵理子さんhttps://www.instagram.com/eriko_umizakobo/
志村智栄さん https://www.instagram.com/chiechie1982/
一茶一酒（伊豆高原駅）
伊豆高原の借景の中に浮かぶ中国庭園も楽しめる、中国茶と点心のお店
【最寄駅】伊豆急行線「伊豆高原駅」から徒歩12分
【所番地】静岡県伊東市八幡野1198-18
【電話番号】0557-29-6245
【営業時間】
<ランチ（予約優先）>
11:00〜16:00 (L.O. 14:30)
<ティータイム（平日限定・予約不要）>
13:30〜16:00 (L.O. 14:30)
<アフタヌーンティー（金曜限定）> ※3日前までの完全予約制
<ディナー（土曜日限定）> ※完全予約制・前日の15:00までにご予約ください
17:30〜21:30 (最終入店時間19:00）
【定休日】水・日
【ホームページ】https://issa-issyu.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/issa_issyu/