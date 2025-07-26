2025年7月26日放送の「ぶらり途中下車の旅」は伊豆急行線の旅。

旅人は、横尾渉（Kis-My-Ft2）。

伊豆急行線

静岡県伊東市の「伊東駅」から下田市の「伊豆急下田駅」までを結ぶ全16駅、総距離45.7kmの路線。伊豆半島東部の海岸沿いを走っているため、約半分の区間で海が見え、空気が澄んだ日であれば、遠く伊豆七島の島々も望めます。車窓からは海の他にも、湯煙たつ温泉街の風景・四季の花々なども楽しめる、魅力にあふれた路線です。

今週の旅人：横尾渉（Kis-My-Ft2）

1986年5月16日生まれ 神奈川県出身。

2011年にKis-My-Ft2のメンバーとして「Everybody Go」でCDデビュー。

ペットオーナー検定など多数の資格を持つ。

現在 「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」と題して9月まで全国ツアー中。

おじゃましたところ 伊豆急下田駅 下田海中水族館 河津駅 栖足寺70 nanamaru cafe 伊豆稲取駅 まちのレセプション ようようお食事&かき氷 キッチンZEN 伊豆高原駅 TCJKW WORKSHOP一茶一酒 栖足寺70 nanamaru cafeまちのレセプション ようようお食事&かき氷 キッチンZENTCJKW WORKSHOP一茶一酒

貴重な体験アトラクションが満載！海に浮かぶ水族館の頭の上をジャンプするイルカショー

【最寄駅】伊豆急行線「伊豆急下田駅」から徒歩25分、バスで7分

【所番地】静岡県下田市三丁目-22-31

【電話番号】0558-22-3567

【営業時間】

<通常> 9:00〜16:30（3月1日〜10月31日まで）※季節によって変動あり

<夏休み>8:30〜17:00（7月19日〜8月24日まで）

※その他詳細はホームページをご確認ください

【入場料】

大人（中学生以上） 2400円

子ども（4歳〜小学生）1200円

【休館日】

2025年12月9日（火）〜12月12日（金）

※館内整備のため上記4日間は休館

【ホームページ】https://shimoda-aquarium.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/shimoda_aquarium/

【X（旧Twitter）】https://x.com/aquariumshimoda

【YouTube】https://www.youtube.com/@shimodaaquarium4k75

かっぱ伝説が残る寺。かっぱが遺したかめに耳を当てると、河津川のせせらぎが聴こえる？

【最寄駅】伊豆急行線「河津駅」から徒歩8分

【所番地】静岡県賀茂郡河津町谷津256

【電話番号】0558-32-0896

【開門時間】9:00〜16:00

【ホームページ】https://kappa.live/

【Instagram】https://www.instagram.com/kappa_dera_seisokuji/

70 nanamaru cafe（河津駅）

フラワーアレンジメントアーティストが開いた、食用バラのジュースが名物のカフェ

【最寄駅】

伊豆急行線「河津駅」から徒歩約30分

東海バス「上峰」で下車、徒歩約6分

【所番地】静岡県賀茂郡河津町沢田70

【電話番号】0558-32-2756

【営業時間】9:00〜16:00

【定休日】火

【ホームページ】https://www.seiya-design.com/cafe/

【Instagram】https://www.instagram.com/70_nanamaru_cafe/

まちのレセプション ようよう（伊豆稲取駅）

地元の人々などの口コミ情報が満載の手作り地図

【最寄駅】伊豆急行線「伊豆稲取駅」 ※伊豆稲取駅改札前

【所番地】静岡県賀茂郡東伊豆町稲取2832-1

【営業時間】

<月水木金> 9:30〜16:00

<土日祝> 9:30〜17:00

【定休日】火

【Instagram】https://www.instagram.com/youyou.izuinatori/

いまや聖地？！元板前さんが作る独創的な形と味のかき氷「まるごと桃タルト」

【最寄駅】伊豆急行線「伊豆稲取駅」から徒歩10分

【所番地】静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3-13

【営業時間】

<昼の部> 12:00〜16:00

<夜の部> 19:00〜21:30

※7〜9月はかき氷のみの提供

【定休日】日（夜の部）・水

【Instagram】https://www.instagram.com/kitchen_zen/

TCJKW WORKSHOP（伊豆高原駅）

家族全員陶芸家？！親子三代の作品が並ぶギャラリー＆体験教室

【最寄駅】伊豆急行線「伊豆高原駅」から徒歩約20分

【所番地】静岡県伊東市八幡野1298-3

【電話番号】050-1115-1457

【営業時間】7月7日OPEN！ 10:00〜18:00

※予約はお電話またはInstagramのDMからお願いします

【定休日】木

【Instagram】https://www.instagram.com/tcjkw_workshop/

志村観行さん https://www.instagram.com/shimura.umiza_kobo/

志村恵理子さんhttps://www.instagram.com/eriko_umizakobo/

志村智栄さん https://www.instagram.com/chiechie1982/

伊豆高原の借景の中に浮かぶ中国庭園も楽しめる、中国茶と点心のお店

【最寄駅】伊豆急行線「伊豆高原駅」から徒歩12分

【所番地】静岡県伊東市八幡野1198-18

【電話番号】0557-29-6245

【営業時間】

<ランチ（予約優先）>

11:00〜16:00 (L.O. 14:30)

<ティータイム（平日限定・予約不要）>

13:30〜16:00 (L.O. 14:30)

<アフタヌーンティー（金曜限定）> ※3日前までの完全予約制

<ディナー（土曜日限定）> ※完全予約制・前日の15:00までにご予約ください

17:30〜21:30 (最終入店時間19:00）

【定休日】水・日

【ホームページ】https://issa-issyu.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/issa_issyu/