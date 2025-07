You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3— Krish Shah (@KrishRShah) July 21, 2025

最近のMacBookは感圧式のトラックパッドを搭載しています。Krish Shah氏が開発した「TrackWeight」というアプリを使えば、感圧式トラックパッドを重量計として使うことができます。TrackWeightを起動したMacBookと、重さを測りたい物を用意します。物を置くと、TrackWeightの画面に「182.0グラム」と表示されました。重さを測る際は「感圧式トラックパッドに指などの体の一部を触れ続ける」という操作も必要です。

普通の電子はかりでは、180グラムと表示されました。TrackWeightの精度はそこまで高くないものの、おおまなか重さを知るには十分です。TrackWeightはHomebrew環境を構築済みのMacBookなら、以下のコマンドでインストール可能です。brew install --cask krishkrosh/apps/trackweightTrackWeightの開発には、中村拓人氏が開発したトラックパッドイベント監視ライブラリ「OpenMultitouchSupport」が活用されています。TrackWeightのソースコードは以下のリンク先で公開されています。GitHub - KrishKrosh/TrackWeight: Use your Mac trackpad as a weighing scalehttps://github.com/KrishKrosh/TrackWeight