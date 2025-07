国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '25』(7月25日〜27日)のライブ映像が、Amazon Musicにて無料独占配信されている。視聴はPrime VideoおよびTwitchから可能で、Amazonアカウントがあればプライム会員でなくても無料で楽しめる。以下は、きょう26日に配信されるタイムテーブル。配信チャンネルはCH.1〜CH.3の3系統に分かれており、それぞれの時間帯で多彩なライブが展開される。

VULFPECK、JAMES BLAKEなどのほか、4月に35歳の若さで死去したJJJさんの活動と功績を称えた特別な形での“出演”の様子も配信が予定されている。■7月26日(土)配信タイムテーブル【CH.1】11:00〜 CA7RIEL & PACO AMOROSO13:00〜 君島大空 合奏形態14:20〜 YHWH NAILGUN15:50〜 FAYE WEBSTER17:10〜 THE SKA FLAMES19:00〜 AFRICAN HEAD CHARGE21:10〜 VULFPECK【CH.2】10:20〜 downy11:30〜 mei ehara12:40〜 離婚伝説14:00〜 BALMING TIGER15:10〜 踊ってばかりの国17:00〜 JAMES BLAKE18:20〜 GINGER ROOT20:10〜 サンボマスター22:00〜 FOUR TET【CH.3】11:30〜 jo0ji12:20〜 FERMIN MUGURUZA13:20〜 THE PANTURAS15:00〜 STUTS(Band Set)16:20〜 NEWDAD17:40〜 JJJ19:50〜 BARRY CAN’T SWIM21:00〜 EGO-WRAPPIN’