【トミカプレミアムRacing グッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver.】 【トミカプレミアムRacing レオン ピラミッド AMG】 7月19日 発売 価格:各1,980円

トミカプレミアムをさらにハイディテール化!レーシングカーをより緻密に再現するトミカプレミアムRacingシリーズに新たに2車種が登場!2024年のスーパーGTに「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」と「LEON RACING」の2チームがドイツのメルセデス AMG GT3で参戦。今回この車種がラインナップされました!

トミカプレミアムRacingは2024年にシリーズスタート。トミカプレミアムをさらにさらにディテールアップさせ車体全体やタイヤに至るまで塗装とプリントによってデカール等も忠実に再現し、とにかく実車のディテールをトミカサイズにこれでもかというくらい施しているシリーズです。スーパーGT参戦車両をカラフルに彩る多数のスポンサーのステッカーをプリントで全身にまとわせています。

【トミカプレミアムRacing 2025年7月】

左:グッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver.、右:レオン ピラミッド AMG

スーパーGTのGT300クラスに参戦している「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」と「LEON RACING」の両チームが採用しているメルセデス AMG GT3は2015年に誕生。その名の通りGT3のレギュレーションに合わせた車両で世界中のレーシングチームに供給されています。2019年にモデルチェンジを行ってさらに戦闘力を増しています。搭載されるM159エンジンはV型8気筒自然吸気で排気量6.3Lを誇り、とてもパワフルです。

【ベース車両となるメルセデス AMG GT3】

※公式サイトから

メルセデス AMG GT3のエクステリアの大きな特徴はフロント下部に大きく、とても大きく開いたエアーインテイクグリルとその中央にメルセデスの“スリーポインテッドスター”のロゴが大きく配置されているところです。レース中でもバックミラーにその姿が映ったらすぐに車種が判断できそうです。

大きく、上部へ向けて跳ね上がるようなアーモンド形状のヘッドライト、そしてロングノーズ・ショートデッキがより戦闘力の高さを魅せつけます。ボンネットやフロント左右のフェンダーの上にはエアーアウトレットを設けてあり高出力エンジンやタイヤハウスの冷却に貢献します。フロントバンパー下部のリップや左右のカナードウイングでレーシングカーならではの空力特性を持ち、強力なダウンフォースと走行安定性・冷却効果をを生み出します。

【トミカになったグッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver./レオン ピラミッド AMG】

メルセデス AMG GT3のスーパーGT・GT300仕様がトミカに!

「LEON RACING」(左)と「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」(右)がラインナップ

メルセデス AMG GT3の特徴的な大きなインテイクグリルを持つフロント

巨大なリアウイングとワイド&ローなスタイルのリア

このレーシングカーがトミカ化されるだけでもうれしい!

車体中央部、コックピット周辺を見るとフロントタイヤ後部に開けられたエアーアウトレットからタイヤハウスに溜まったエアーを効率的に抜くようになっているのがわかります。キャビンはコンパクトに作られており、シートやステアリング、ペダルやデジタルメーターに至るまでまさにレーシングカーのそのものとなっています。

リアに目を移すとやはり目を引く幅広なリアウイングが特徴です。このリアウイングと下部のディフューザーによって強力なダウンフォースを生み出し、パワーユニットの力をリアタイヤを通じて路面にこすりつけます。さらに下部左右には大きな開口部があり、リアタイヤハウス内の熱せられたエアーを効率よく引き抜きます。

【全周とアクション】

フロント:華やかさと渋さを表現するカラーリングとプリントが施されています

サイド:びっしりとロゴ類がプリントがされています

リア:大型のリアウイングが装備されています

シャーシ:リアのディフューザーがレーシー!前後タイヤの幅の違いにも注目!

アクション:左右ドア開閉

今記事ではこのメルセデス AMG GT3車両を採用した2チームのトミカプレミアムRacingを詳細に紹介します!

