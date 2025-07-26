ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï±¦Á°ÂÇ¡¡µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ö¤È¤¯°ì¡¢ÆóÎÝ´ÖÇË¤ë¡¡ÂçÃ«¤Î°ÂÂÇ¤«¤é2ÆÀÅÀ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î25Æü¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç·ç¾ì¤·¡¢5Àï¤Ö¤ê¤Î1ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢1¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£²áµî8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤±¦ÏÓ¥Ù¥í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆâ³Ñ¥Ü¡¼¥ëµå¤ÎÂ®µå¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ö¤È¤¯°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤Ã¤Æ±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Î°ÂÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë1»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤¬µ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï23Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Î½é²ó¤Ë37¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå2016Ç¯¤Î¼«¸ÊºÇÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£µåÃÄµÏ¿¹¹¿·¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢93Ç¯¤Î¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤é3¿Í¤¬µÏ¿¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µÏ¿¤Î8ÀïÏ¢È¯¤Þ¤ÇÌ´¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµò¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï2023Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£»î¹çÁ°¡¢º¸ÍãÉÕ¶á¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ë¡¢Îý½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¤¬¶î¤±´ó¤ê¡¢ÂçÃ«¤È°®¼ê¡£»³ËÜÍ³¿¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÌ¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆ±µå¾ì¤Ç¤ÏÄÌ»»14»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¡£2021Ç¯5·î14Æü¤Ëº¸Íã¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼±Û¤¨¡¢Æ±16Æü¤Ë¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥Ú¥¹¥¡¼¥Ý¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤È¡¢2ËÜ¤Î¡ÈÌ¾ÊªÃÆ¡É¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£