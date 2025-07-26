

●今週の業種別騰落率ランキング



※7月25日終値の7月18日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 33 業種 値下がり： 0 業種

東証プライム：1622銘柄 値上がり：1408 銘柄 値下がり： 196 銘柄 変わらず他： 18 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +8.83 りそなＨＤ <8308> 、楽天銀 <5838> 、三井住友ＦＧ <8316>

２. 輸送用機器(0267) +8.30 太平洋工 <7250> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270> 、マツダ <7261>

３. 非鉄金属(0263) +6.45 三井金 <5706> 、ＵＡＣＪ <5741> 、フジクラ <5803>

４. 機械(0265) +6.38 三菱重 <7011> 、コマツ <6301> 、竹内製作所 <6432>

５. 海運業(0272) +5.08 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

６. 鉄鋼(0262) +4.88 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、栗本鉄 <5602>

７. 精密機器(0268) +4.83 テルモ <4543> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、ＨＯＹＡ <7741>

８. 電気・ガス(0270) +4.79 北海電 <9509> 、東電ＨＤ <9501> 、関西電 <9503>

９. 石油・石炭(0259) +4.71 日本コークス <3315> 、ニチレキＧ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

10. 証券・商品(0279) +4.62 野村 <8604> 、東洋証券 <8614> 、岩井コスモ <8707>

11. 卸売業(0276) +4.42 西華産 <8061> 、Ｂガレージ <3180> 、豊田通商 <8015>

12. ゴム製品(0260) +4.41 浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105> 、藤コンポ <5121>

13. サービス業(0283) +4.29 サンウェルズ <9229> 、リクルート <6098> 、イオンファン <4343>

14. 保険業(0280) +3.90 Ｔ＆Ｄ <8795> 、ライフネット <7157> 、第一生命ＨＤ <8750>

15. 繊維製品(0255) +3.88 ワコールＨＤ <3591> 、クラボウ <3106> 、三陽商 <8011>

16. 金属製品(0264) +3.70 エイチワン <5989> 、ニッパツ <5991> 、三和ＨＤ <5929>

17. 電気機器(0266) +3.67 ＫＯＡ <6999> 、安川電 <6506> 、ＷＳＣＯＰＥ <6619>

18. 鉱業(0252) +3.11 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

19. 建設業(0253) +2.68 東洋エンジ <6330> 、住友林 <1911> 、東京エネシス <1945>

20. パルプ・紙(0256) +2.62 日本紙 <3863> 、中越パ <3877> 、北越コーポ <3865>

21. ガラス・土石(0261) +2.57 ＴＯＴＯ <5332> 、日ヒュム <5262> 、ＡＧＣ <5201>

22. 不動産業(0282) +2.51 空港施設 <8864> 、ＡＤＷＧ <2982> 、グッドコムＡ <3475>

23. 小売業(0277) +2.48 くら寿司 <2695> 、ブロンコＢ <3091> 、日本調剤 <3341>

24. 倉庫・運輸(0274) +2.38 三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304> 、安田倉 <9324>

25. 医薬品(0258) +2.25 大塚ＨＤ <4578> 、エーザイ <4523> 、ペプドリ <4587>

26. その他金融業(0281) +2.19 ネットプロ <7383> 、イオンＦＳ <8570> 、プレミアＧ <7199>

27. 化学(0257) +2.08 日東電 <6988> 、日本ペＨＤ <4612> 、未来工業 <7931>

28. 情報・通信業(0275) +1.83 マネフォ <3994> 、ＭＤＶ <3902> 、ヒトコムＨＤ <4433>

29. 陸運業(0271) +1.69 ＮＸＨＤ <9147> 、山九 <9065> 、西鉄 <9031>

30. その他製品(0269) +1.12 三井松島ＨＤ <1518> 、小松ウオール <7949> 、ミズノ <8022>

31. 水産・農林業(0251) +0.76 極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379>

32. 空運業(0273) +0.55 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

33. 食料品(0254) +0.36 ファーマＦ <2929> 、宝ＨＬＤ <2531> 、ブルドック <2804>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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