正解は「知性に欠ける人」でした!

直訳すると、「グリーンピース脳」となります。

脳の小ささとグリーンピースの小ささをかけているフレーズですよ。

「Don’t let that pea-brained jerk get to you.」

(あんな豆粒のようなアホに負けないで)