Ç®³¤ÉÙ»Î¡¢²ÖÆ»¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÆæ¤ÎÆ°¤¡É¤¬ÏÃÂê¡ÖÊÑ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×w¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¡×Ìþ¤·¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ25Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ®³¤ÉÙ»Î¡¢²ÖÆ»¤äÅÚÉ¶²¼¤Ç¡ÈÆæ¤ÎÆ°¤¡É
¡¡º£¾ì½ê¹¥Ä´¤ÎÁ°Æ¬½½ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬¡¢²ÖÆ»¤Ç¡ÈÆæ¤ÎÆ°¤¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤ÎÌþ¤·¤Î¸÷·Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×w¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½½ÆóÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤Æ9¾¡¤òµó¤²¡¢ËëÆâÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®³¤ÉÙ»Î¡£½½»°ÆüÌÜ¤Ï³ä¤òÊø¤·¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ï¡¢´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ÈÁ°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ÎÅÓÃæ¡¢²ÖÆ»±ü¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢º¸±¦¤ËÆÈÆÃ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¡£¤µ¤é¤ËÅÚÉ¶Î¯¤Þ¤ê¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤âÁ°¸å¤Ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ú²÷¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×w¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÍè¤¿¡×¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¡×¡Ö¤¢¤ß¤¿¤ó¥¹¥¥Ã¥×¡©¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¼Â¶·ÀÊ¤âÇ®³¤ÉÙ»Î¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¡£¼Â¶·¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Àè¤Ë¶×Ý¯¤¬ÅÚÉ¶Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¡ÊÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹²¤Æ¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ¶Ìî¥¢¥Ê¤¬¡ÖÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÉÕ¤¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²òÀâ¤Î¸µ¾®·ë¡¦¾¾Ë±»³¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Í¸Ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¾¾Ë±»³¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Àº¿ÀÅý°ì¤¬Ä¹¤½¤¦¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï¡×¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤¬²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¶×Ý¯¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¸«»ö¤Ë¾¡Íø¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï3ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤Æ10¾¡ÌÜ¤Î¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿¶×Ý¯¤ÏÄË¤¤6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½½»°ÆüÌÜ¤ÎÁ´¼èÁÈ¤ò½ª¤¨¡¢ËëÆâÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï2ÇÔ¤ÎÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ó¡¢3ÇÔ¤ÇÇ®³¤ÉÙ»Î¡¢Á°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦ÁðÌî¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·±Ô¼ã¼êÎÏ»Î¤¬Ãæ¿´¤ÎÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë