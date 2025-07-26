²ÏÂ¼Í¦¼ù¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î²ÝÂê¡¡¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡×¤È¸µNBA¥¹¥â¡¼¥ëPG²òÀâ¼Ô¤¬µó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ï¡©
¼éÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤òÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡photo by Getty Images
¸åÊÔ¡§²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È£²¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ÍýÍ³
²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÎNBA£²Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î2Way·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤«¤é¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¡¢¤Þ¤¿°ú¤Â³¤¹îÉþ»êÆñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
²ÏÂ¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤¿¥À¥ì¥ó¡¦¥³¥ê¥½¥ó¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Äã¿ÈÄ¹¤ÎPG¤È¤·¤ÆNBA¤Ç10Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë²ÏÂ¼¤¬NBA¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Á°ÊÔ¡§²ÏÂ¼¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¸µNBA¥¹¥â¡¼¥ëPG¤¬É¾²Á¤·¤¿£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡Ú3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¡Û
¡¡º£²Æ¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤ÎNBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤«¤é£²¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤òÆÀ¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤É¤è¤á¤¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£"¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤"¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëµ©Í¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ïºòµ¨³«ËëÁ°¤ÎÎ®¤ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£µîÇ¯¤Î²ÏÂ¼¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È£¹·î¤Ë¥¨¥°¥¸¥Ó¥Ã¥È10·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¡¢£²¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò¥²¥Ã¥È¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤ëÇØ·Ê¤â¤¢¤êÁá´ü¤ÎNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹172cm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«»ö¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÏÂ¼¤ÎÄ©Àï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¼Ô¤Ï¡¢¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤â¤¦¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£µîÇ¯¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢G¥ê¡¼¥°¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿Æ¯¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿NBA¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï22»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ1.6ÆÀÅÀ¡¢0.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿½ªÈ×¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¡¢·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢NBA¤Ø¤ÎÄêÃå¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡£NBA¤Ç¤â10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÈÄ¹183cm¤È¾®ÊÁ¤ÊPG¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ²ÏÂ¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¥À¥ì¥ó¡¦¥³¥ê¥½¥ó¤Ï£²¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ÏµîÇ¯¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£"¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÀºÅÙ"¤È"¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹"¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ·è¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡NBA¤ÎÀèÇÚ»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥³¥ê¥½¥ó¤Î»ØÅ¦¤É¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÆ°Ê¹ß¤Î²ÏÂ¼¤Î£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½ù¡¹¤ËÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢G¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¸åÈ¾Àï¤Î3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ±41.7¡ó¡££±Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¡¢¡ÖÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¡¢µ÷Î¥´¶¤Ë¤ÏÅ¬±þ¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£³P¤ò10ËÜ¤Î¤¦¤Á£¶ËÜÀ®¸ù¤È¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤á¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç20ÆÀÅÀ¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Î¥¸¥ã¥ºÀï¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò·è¤á¤ì¤Ð¼«¿È¡¢¼þ°Ï¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£NBA¤Ç¤â²ÏÂ¼¼«¿È¤¬´ð½à¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿£³PÀ®¸ùÎ¨40¡óÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¹×¸¥¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú¡Ö·¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ²ÏÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥¤¥º¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¤â¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤³¤È¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤È¤Î°ã¤¤¤òÌä¤¦¤È¡¢²ÏÂ¼¼«¿È¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Ë¤è¤ë¼éÈ÷¤Î¸þ¾å¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤ÇÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇNBA¤Î´ð½à¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¤¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°Ãæ¤âÆÃ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÁê¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤è¤êÂçÊÁ¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£NBA¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«¿È¤â¿ÈÄ¹183cm¤È¾®ÊÁ¤ÊÉôÎà¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥³¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·üÌ¿¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¡Ê¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤â¡ËÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾®ÊÁ¤Ê¥¬¡¼¥É¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔÍø¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¤ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÊä¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥æ¥¦¥¤â¤â¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥³¥ê¥½¥ó¤Ï²ÏÂ¼¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¿ÈÄ¹183cm¤È¾®Ê¼¤Ê¤¬¤é¡¢µ©Í¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤È¿ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤ÎÂçÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿TJ¡¦¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï¥Ý¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±Êý¡¢¼ê¤Î»È¤¤Êý¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÆÉ¤ß¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¹ç·×£¹ÅÙ¤âNBA¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à£·²ó¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à£²²ó¡Ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë²¦¤â¹ç·×£¶ÅÙ¡£²ÚÎï¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤â¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³Î¤«¤Ë²ÏÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀä¹¥¤Î¶µºà¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòµ¨½êÂ°¤·¤¿¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ë¥º¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£¡¼¡¢¥³¥Ó¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¢¥è¡¦¥É¥¹¥ó¥à¤¬Â·¤Ã¤¿PG¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¡££²¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¡¢²ÏÂ¼¤¬NBA¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚPG¤Î¥³¥ê¥½¥ó¤Ï¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¿®¤¸¡¢¼èºà¤ÎºÇ¸å¤ËÉ®¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£¡Ø·¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£Èà¤Ë¤Ï½½Ê¬¡¢NBA¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¸«»ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Ë´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤Î¤â²ÏÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î½ê°Ê¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£²Ç¯ÌÜ¡½¡½¡½¡£ÆüËÜ¤¬»º¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¾º¤Ç¤¤ë¤«¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£