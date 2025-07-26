来週の米主要企業決算 発表ラッシュ マグ７も続く
*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル
29日（火）
ビザ*（2.85）
Ｐ＆Ｇ（1.42）
ユナイテッドヘルス（4.59）
メルク（2.02）
ボーイング（-1.40）
スターバックス（0.65）
ＵＰＳ（1.56）
ペイパル（1.30）
シーゲイト（2.45）
ブッキング（50.24）
30日（水）
マイクロソフト（3.37）
クアルコム（2.71）
アーム（0.35）
ラムリサーチ（1.21）
イーベイ（1.30）
ヒューマナ（5.74）
ウエスタンデジタル（1.48）
フォード（0.33）
31日（木）
アップル（1.43）
アマゾン（1.80）
マスターカード*（4.02）
ＣＶＳヘルス（1.47）
バイオジェン（3.92）
1日（金）
エクソンモービル（1.56）
シェブロン（1.71）
モデルナ（-3.01）
※予定は変更になる場合があります
29日（火）
ビザ*（2.85）
Ｐ＆Ｇ（1.42）
ユナイテッドヘルス（4.59）
メルク（2.02）
ボーイング（-1.40）
スターバックス（0.65）
ＵＰＳ（1.56）
ペイパル（1.30）
シーゲイト（2.45）
ブッキング（50.24）
30日（水）
マイクロソフト（3.37）
クアルコム（2.71）
アーム（0.35）
ラムリサーチ（1.21）
イーベイ（1.30）
ヒューマナ（5.74）
ウエスタンデジタル（1.48）
フォード（0.33）
31日（木）
アップル（1.43）
アマゾン（1.80）
マスターカード*（4.02）
ＣＶＳヘルス（1.47）
バイオジェン（3.92）
1日（金）
エクソンモービル（1.56）
シェブロン（1.71）
モデルナ（-3.01）
※予定は変更になる場合があります