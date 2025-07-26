º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬Àè¾¡¡ªÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Ø¤Î2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ø¡È²¦¼ê¡É ¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ÖÂè2¶É¤â³Ú¤·¤ß¡×¡¿¾´ý¡¦Îµ²¦ÀïÄ©·è»°ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Âè38´üÎµ²¦ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤¬7·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤Ë124¼ê¤ÇÀè¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊVSÀÐÅÄÏ»ÃÊ Âè1¶É¤ÎÅêÎ»¿Þ
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡£½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤¢¤ë½øÈ×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¹âÆñÅÙ¤ÎÃæÈ×Àï¤Ç¤âÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤¬Í¥Àª¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬¹¶¤á¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç³ÑÀ®¤ê¤«¤é¹¥Å¾¡£ÇÏ¤òÆ¨¤²¤º¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤ë½ç¤òÁª¤Ó¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹â¸«ÂÙÃÏ¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖÃ¼¤òÍí¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢µÕÅ¾¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½ªÈ×¤â´Ë¤ß¤Ê¤¤´ó¤»¤Ç¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£Æ±¤¸¤¯Ãæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»°ËçÆ²Ã£Ìé¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤ÏÁ°Îã¤Î¤¢¤ë½øÈ×¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½øÈ×¤ÏÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤¬Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ»Ø¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¶Ú¤ÎÎÉ¤¤¹¶¤á¤òÏ¢È¯¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡ÖÃæÈ×¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤É¤¤¸«Íî¤È¤·¤â¤¢¤ê¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈèÏ«¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï¡Ö½ªÈ×°ì¼ê¾¡¤Á¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤¬È½ÃÇ¥ß¥¹¡£µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¤Ò¤É¤¤½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÎÆâÍÆ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î·ãÆ®¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¦µ¤ÀèÀ¸¶¯¤¤¡×¡ÖÀË¤·¤¤ ¼¡¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÀÐÅÄ¤µ¤ó¡×¡ÖÂè2¶É¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êAµé¤Ï¶¯¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¼¡Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°´ü¤ÎÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï2´üÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¡È²¦¼ê¡É¡£°ìÊý¡¢ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¤Ë2Ï¢¾¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¤Ï¡¢8·î7Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë