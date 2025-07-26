ÃË·ÏÃË»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢»²±¡Áª¤Îº®Íð¤Ç¸«¤¨¤¿"Áª¤Ð¤ì¤·´ï"¤Î½ÅÍ×ÀŽ£
¢£Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý
¤â¤·¤âÆüËÜ¤Ë¹Ä¼¼¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
»²±¡Áª¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ûÀ®À¯ÅÞ¤ÎÃüÍî¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤âÂçÉý¤ËÉ¼¤ò¸º¤é¤·¡¢µÄÀÊ¤â¼º¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤â¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ì»þ¤Ï±©¿¶¤ê¤Î¤è¤«¤Ã¤¿°Ý¿·¤Î²ñ¤â¤Õ¤ë¤ï¤º¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢º£²óÂçÌö¿Ê¤ò¤È¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Ë¤µ¤¨µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¡¢¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£¹Ä¼¼¤ò´Þ¤á¤¿²¦¼¼¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¹¤È¡¢¶¦ÏÂÀ¯¤òÉß¤¤¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¶¦ÏÂÀ©¤òÉß¤¤¤¿¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È¸µ¼ó¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤¬¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄºÅÀ¤Ë²¦¡ÊÅ·¹Ä¤â´Þ¤à¡Ë¤òÂ×¤¯¤«¡¢ÂçÅýÎÎ¤òÂ×¤¯¤«¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¹ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¢£»²±¡Áª¤Ç¸«¤¨¤¿Å·¹ÄÀ©¤Î²¸·Ã
²¾¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¡¢¹ñ²È¸µ¼ó¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ìÅÞ¤ò»Ù»ý´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤«¡¢Âè°ìÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤â»²µÄ±¡¤Ç¤â¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤Ï°ìµ¤¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¹ñ¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤¬¤¤¤Æ¡¢¹ÄÂ²¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ä¤¢¤êÊý¤Ï¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Ï¤Ï¤«¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Â¿ÅÞ²½¸½¾Ý¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤â¡¢¸½ºß¤Î¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£½ªÀïÄ¾¸å¤ÎÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÏÅ·¹ÄÀ©¤ÎÇÑ»ß¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢2004Ç¯¤Î¹ËÎÎ²þÄê¤Þ¤Ç¤Ï·¯¼çÀ©¤ÎÇÑ»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¹ËÎÎ¤ò²þÄê¤·¡¢¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï·ûË¡¾å¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ÇÑ¤Ï¡¢¾Íè¡¢¾ðÀª¤¬½Ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇÑ»ß¤Ï¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈÂåÉ½¤Î¡ÖÄ¾ÁÊ¡×
¤½¤Î¶¦»ºÅÞ¤¬¿êÂà¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·¶½¤Î¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº¸ÇÉ¡¢º¸Íã¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÎáÏÂ¤È¤¤¤¦¸µ¹æ¤òÅÞÌ¾¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤à¤·¤íÅ·¹ÄÀ©¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢2013Ç¯¤Ë¡¢»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¼ê»æ¤òÄ¾ÀÜÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Ê¡Åç¤Ç¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤Î¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¶áÀ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ¾ÁÊ¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î¸½ÂåÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¾ÁÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ËÀ¯¼£¸¢ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï°ìÌÌ¤Ç¡¢¤à¤·¤íÅ·¹ÄÀ©»Ù»ý¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¹ñ²È¼ç¸¢¡×¤È¤¤¤¦»²À¯ÅÞ¤ÎÁÏ·û°Æ
º£²óÂçÌö¿Ê¤ò¤È¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÈ¼«¤Î·ûË¡°Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤ä¶¯¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½ºß¤Î·ûË¡¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¹ñÌ±¼ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Õ¤ì¤º¡¢¡Ö¹ñ²È¼ç¸¢¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ûË¡¤ò»ý¤Ä¹ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÀïÁ°¤Î·ûË¡¤Ç¤¢¤ëÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¼ç¸¢¤Î¹Í¤¨¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¼ç¸¢¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢·ûË¡³Ø¼Ô¤ÎÈþÇ»ÉôÃ£µÈ(¤ß¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤Á)¤Ê¤É¤¬¾§¤¨¤¿¡ÖÅ·¹Äµ¡´ØÀâ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤Î·ûË¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤ä¸½ºß¤ÎÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤òÆ§½±¤·¡¢¤½¤ÎÂè1¾Ï¤ÇÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÅ·¹Ä¤Î¤·¤é¤¹·¯Ì±°ìÂÎ¤Î¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÂè1¾ò¡Ë¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ä¡¢¡ÖÅ·¹Ä¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÛÄ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡×¡ÊÂè3¾ò¡Ë¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ÄÂ²¤ÈµÜ²È¤Ï¡¢¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂ¸Â³¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÂè2¾ò¡Ë¤È¡¢¹ñ²È¤ÎÀÕÇ¤¤âÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò·ûË¡°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾(¤½¤¦¤Ø¤¤)ÂåÉ½¤Ï¡¢2023Ç¯6·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤ÏÂ¦¼¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£
ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯¸ÀÉôÊ¬¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×2025Ç¯7·î14Æü¡Ë¡£
¢£À¯¶É¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤¬¹Ä¼¼µÄÏÀ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î
Å·¹Ä¤¬Â¦¼¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤ÏÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤âÌÀ¼£Å·¹Ä¤ÎÂ¦¼¼¤Î»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä°Ê¹ß¤ÏÂ¦¼¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢Å·¹Ä¤¬Â¦¼¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¹ñÌ±¤ÏÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤¬¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
6·î22Æü¤Ë²ñ´ü¤ò½ªÎ»¤·¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¡¢¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤½¤ì¤ÏÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºö¤Ï²¿¤â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¶É¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤â¡¢¤½¤Î·ûË¡°Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¹Ä°Ì¤Ï¡¢»°¼ï¤Î¿À´ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Î¹Ä»Ì¤¬·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¡ÊÂè2¾ò¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ï¤½¤ì¤òÀäÂÐ»ë¤·¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤âÇ§¤á¤Ê¤¤Î©¾ì¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ä°Ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÅ·¹Ä¡×¤Î¾ò·ï¤È¤Ï²¿¤«
¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Å·¹Ä¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÀ¤½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÃË·Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ö¿Í¤â¸½¤ì¤¿½÷ÀÅ·¹Ä¤ò´Þ¤á¡¢ÃË·Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¡ÖÉ¬Í×¾ò·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ë¡Ö½½Ê¬¾ò·ï¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½½Ê¬¾ò·ï¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·¹Ä¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÂç¾¨º×(¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤ÎÂç¾¨º×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÅ·¹Ä¤Ï¤½¤ì¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Âç¾¨º×¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¨µÜ(¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤¤å¤¦)¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤Å·¹Ä¤Ï¿¼Ìë¡¢¤½¤³¤Ë¹ßÎ×¤¹¤ë¿À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿ÊÆ¤È¼ò¤Ç¶¦¿©¤ò¹Ô¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢Å·¹Ä¤¬¿À¤Î¼Âºß¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¶½Ì£¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿À¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅ·¹ÄÎî¡×¤Î´ï¤È¤·¤Æ¤Î·Ñ¾µ
¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñÊ¸³Ø¼Ô¡¦Ì±Â¯³Ø¼Ô¤Ç²Î¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿ÀÞ¸ý¿®É×(¤ª¤ê¤¯¤Á¤·¤Î¤Ö)¤¬Î©¤Æ¤¿Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÞ¸ý¤Ï¡¢Âç¾¨º×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅ·¹ÄÎî¡×¤¬¿·¤·¤¤Å·¹Ä¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀâ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³Ø³¦¤Ç¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¼Ò²ñ¤Î¸¶Íý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤âÍ¸úÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡¢Å·¹ÄÎî¤ò½É¤¹¡Ö´ï¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¤ËÅ·¹ÄÎî¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤ÊÅ·¹Ä¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
³ùÁÒ»þÂå¤ÎÂè85ÂåÃç¶³(¤Á¤å¤¦¤¤ç¤¦)Å·¹Ä¤Ï¡¢ºß°Ì´ü´Ö¤¬¤ï¤º¤«78Æü¤Ç¡¢¾µµ×¤ÎÍð¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÑ°Ì¤µ¤ì¡¢Âç¾¨º×¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÈ¾Äë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£´°Á´¤ÊÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÞ¸ýÀâ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤è¤ëÀ¤½±¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å·¹ÄÎî¤Î·Ñ¾µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î½½Ê¬¾ò·ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ·¹ÄÎî¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ï¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³
ÀÛÃø¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ä¼¼¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ»¶À¤Ë¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿Âè48Âå¤Î¾ÎÆÁ(¤·¤ç¤¦¤È¤¯)Å·¹Ä¡Ê¹§¸¬(¤³¤¦¤±¤ó)Å·¹Ä¤Î½Åã¯¡Ë¤ÎÎã¤Ë¤Õ¤ì¤¿¡£
¾ÎÆÁÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê©¶µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆÁ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿ÁÎÎ·¤³¤½¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤È¤é¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÎÆÁÅ·¹Ä¤Ë¤Ï¡¢À¤½±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¾ò·ï¤È¤µ¤¨¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·¹ÄÎî¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼Âºß¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤·¡¢Èó²Ê³ØÅª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢´ï¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ï¡¢º£¸å¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Ê¤á¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
´ï¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÄÂ²¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤Î¤³¤È¤òµÄÏÀ¤«¤éÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë