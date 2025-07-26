ÊÄ´Û¤¹¤ë¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEI¡× ¡ÉºÇ¸å¤Î»ÙÇÛ¿Í¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡ÙÉü³èÈëÏÃ¡Ä¤µ¤è¤Ê¤éÆÃ½¸¾å±Ç¤ÇÁ´²óËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î±Ç²è´Û¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤¬2025Ç¯7·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó65Ç¯¤Î±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤ë¡£5·î9Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ä³Ú¤ÎÅÂÆ²¡¦Åì±Ç¤Î±Ç²è¤¬Ï¢Æü¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤äÌò½ê¹»Ê¤é¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¤¬¼¡¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÈÂ³¤¤¤¿´Ý¤ÎÆâTOEI¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·à¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãø½ñ¡ØµþÅÔ»£±Æ½ê°ÆÆâ¡Ù¤ÇÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ò¼èºà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹âÄ»ÅÔ¤¬¡¢Åì±ÇºÇ¸å¤ÎÄ¾±Ä´Û¤òÄ¾·â¤·¤¿¨¡¨¡¡£
´Ý¤ÎÆâTOEI¤Îµ°À×
¶äºÂ3ÃúÌÜ¤Î³°ËÙÄÌ¤ê±è¤¤¡¢´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÏÃÏ²¼Å´¶äºÂ±ØC6½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢9³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÖÅì±Ç²ñ´Û¡×¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1³¬¤Ë511ÀÊ¡¢ÃÏ²¼¤Ë352ÀÊ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍ¤¹¤ëÂç·¿±Ç²è´Û¤À¡£
´Ý¤ÎÆâTOEIºÇ¸å¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ï¾®ÎÓ·Ã»Ê¡Ê59ºÐ¡Ë¡¢Åì±Ç¤Î±Ç²è¶½¹ÔÉôÄ¹¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¾®ÎÓ»á¤Ë¤Þ¤º¤ÏÆ±·à¾ì¤Îµ°À×¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¡§ÀßÎ©¤Ï1960Ç¯¤Î9·î20Æü¡¢Àï¸å¥¹¥¿¡¼¥È¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ70ÈÖÌÜ¤ÎÄ¾±Ä´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢½éÂå¼ÒÄ¹¤ÎÂçÀîÇî¤Ë¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë·à¾ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç°´ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬Åì±Ç²ñ´Û¤È¤¤¤¦ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¡§¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤ÏÂçÀî¶¶Â¢¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø³¤Â±È¬È¨Á¥¡Ù¡Ê60Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦³¤ÍÎ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤Ï£±³¬¤¬¡Ö´Ý¤ÎÆâÅì±Ç¡×¡¢ÃÏ²¼¤¬¡Ö´Ý¤ÎÆâÅì±Ç¥Ñ¥é¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥é¥¹¤¬¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¡×¤È²þ¾Î¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEI¡¡×¤È¡Ö´Ý¤ÎÆâTOEI¢¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Æ23¿Í¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓ¡§¤¸¤Ä¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬µîÇ¯¤Î6·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ç¤·¤Æ¡¢ÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿Í»ö¤Ç¤·¤¿¡£·à¾ì¶ÐÌ³¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼Ò¤Î±Ç²è±Ä¶ÈÉô¤ò·Ð¤ÆÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ë²èÀ½ºîÉô¤äÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è±Ä¶ÈÉô»þÂå¤ËÄ¾±Ä´Û¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®¤ò5¡Á6Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡©
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤Ç»×¤¤½Ð¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Æü¡¢Åì±Ç¤æ¤«¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ°§»¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÄ´Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤Èº£²ó¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Åì±ÇºÇ¸å¤ÎÄ¾±Ä´Û¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ý¤ÎÆâTOEIÊÄ´Û¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¾®ÎÓ¡§¤½¤ì¤Ï°ì¸À¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥Í¥³¥ó¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢2³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ë511¿Í¼ýÍÆ¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ÏÎó²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¥¤¤¬¥·¥Í¥³¥ó¤òÁ´¹ñ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëº²¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ì¤Ð¡È¤µ¤ß¤·¤µÈ¾Ê¬¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸ì¤ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÅì±Ç¡¦±Ç²èÊÔÀ®Éô¤ÎÉÙ粼Í¦ÂÀ¡Ê40ºÐ¡Ë¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÉÙ粼»á¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼Ç¤Ì¿¤Î·Ð°Þ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
ÉÙ粼¡§¤¸¤Ä¤ÏÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï16¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍ»Ö¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯²Æ¤ÎÊÄ´Û¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î½¸¤Þ¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤éºÇ¸å¤Ë¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÇ¯¼¡¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤¿¤·¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤Á¤ª¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÏ¢Æü¡¢ÉñÂæ°§»¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î¤¿¤á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄºÇ¸å¤Ï7·î24Æü¡¢¡ØÁêËÀ -·à¾ìÈÇ-¡Ù¤Î¿åÃ« Ë¤µ¤ó¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç·×¤¬16·ï¤â¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½Å¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡©
ÉÙ粼¡§Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢£±¤Ä¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿½¾¶È°÷¤äOB¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â±Ç²è¤¬¸«¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ´Ý¤ÎÆâTOEI¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¡Ä¤½¤Î¡ÈÂÎ¸³¡É¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÙ粼¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ìÏ«¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¡¼¥¿¥ë108ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¡È¾å±Ç¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸¢Íø´Ø·¸¤¬Åì±Ç¤Ë¤Ê¤¤ºîÉÊ¡£¸½ºß¤Î´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å±Ç¤Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²áµî¤Î¥Õ¥£¥ë¥àºîÉÊ¤â¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÐ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Åì±Ç¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢50Ç¯Âå¤Î»þÂå·à¡¢60Ç¯Âå¤ÎÇ¤¶¢±Ç²è¡¢70Ç¯Âå¤Î¼ÂÏ¿Ï©Àþ¡¢80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È½÷ÀÊ¸·ÝÏ©Àþ¤ä³ÑÀî±Ç²è¤µ¤ó¤ÈÄó·È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë±Ç²è¡Ä¡ÄÅì±Ç¥¤¥³¡¼¥ë¤½¤Î¼ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢75Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³10Ç¯¡¢20Ç¯¤Î¶áºî¤âÆþ¤ì¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¡Ê73Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ý¥Ã¥¯ºî¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë³Ø¹»¤ò·ú¤Æ¤ë¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ØËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê11Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡Ä¡Ä¸ø³«Åö»þ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤âÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤ËÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ粼¡§¼«Ê¬¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤ÊÅì±ÇºîÉÊ¤âÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢²£»³½¨É×¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ê08Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¸æÁãÂë»³ÄÆÍî»ö¸Î¤ÈÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤ÎÃÏÊý¿·Ê¹¼Ò¤ò°·¤Ã¤¿¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¸«¤Æ¡Ö±Ç²è¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¤Ï¥®¥ã¥¬¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±ÇÛµë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥®¥ã¥¬¤µ¤ó¤¬ÇÛµë¸¢¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾å±Ç¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ粼¡§¤½¤ì¤«¤éCAMPFIRE¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤ÎºÂÀÊ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡ÖÍÄ¤¤¤³¤íÎ¾¿Æ¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì
¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
ÉÙ粼¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿ô¤Ç¤¹¤È7·î16Æü¤Î»þÅÀ¤Ç32000Ì¾¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï5900Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1´Û¤À¤±¤Ç¤Î¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤³¤Î¼ê¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¶½¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï80Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤µ¤Ê¤Î¤Ç°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤Ð°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤Á¤Ð¤ó½¸µÒ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡©
ÉÙ粼¡§¥¢¥Ë¥á¤Î¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¡Ê84Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡Ê86Ç¯¡Ë¡¢¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¡Ê89Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£3ºîÉÊ¤È¤âÅì±Ç¤¬ÇÛµë¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤µ¤ó¤¬¸¢Íø¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¾å±ÇËþÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤·¤Ç¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
ºÇ¸å¤Î3Æü´Ö¤Ë¾å±Ç¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î4ºîÉÊ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì¤Ç¤¹¤È¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØG¥á¥ó¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ÊÄ´Û¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÙ粼¡§¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»ñÎÁÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢1960Ç¯¤Î³«´Û¤«¤é¤Î´Ý¤ÎÆâTOEI¤ÎÁ´¾å±Çºî¤òºÜ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º»ñÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢Åì±Ç¤ÎÇÛµëºîÉÊ¤Î°ìÍ÷¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2400ºîÉÊ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä1991Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¼ÒÆâ»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥ê¥¹¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÀ®¤È³ÎÇ§¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÇÛµë¶¨ÎÏ¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÇÛµëºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ°Íý¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ粼¡§¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢³«´ÛÅö»þ¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÉ½»æ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅçÅÄ·ÃÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â´Ý¤´¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËºÆÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î´ÛÆâ¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÄ¾±Ä´Û¤ÎÊÄº¿¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²ñ¼Ò¤Î²¼¤Ë±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÃÏÂ³¤¤Î´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤º¤Ð¤êÅì±Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÙ粼¡§º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÅì±Ç¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¤é¡Ö¼¡¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤â¥É¡¼¥ó¤È80Æü´Ö¤Ç16·ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅì±Ç¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅ¥¤¯¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¡Ö½ÂÃ«TOEI¡×¤ÎÊÄ´Û¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È²Ú¡¹¤·¤¯ÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤È¤¤¤¦Åì±Ç¤é¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÙÇÛ¿Í¡¦¾®ÎÓ·Ã»Ê»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÅì±Ç¡×
¤Õ¤¿¤¿¤Ó´Ý¤ÎÆâTOEI¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¦¾®ÎÓ·Ã»Ê»á¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£¡ÖÅì±Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¨¡¨¡ÉÙ粼»á¤ÈÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¾®ÎÓ¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¤¤¤³¤¦¤ä¡×¤ÈºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¼Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åì±ÇÆ°²è¡Ê¸½¡§Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥«¥é¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù¡Ê58Ç¯¡Ë¤òºî¤ê¡¢Åì±Ç¤Þ¤ó¤¬¤Þ¤Ä¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤ÊÅì±ÇºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓ¡§º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¡Ê87Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤Ä¤ÏÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª»þÂå¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎDVD¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ö·º»ö¡Ù¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Î¹õß·Ëþ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÇä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Þ¤¿±Ç²è¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦¤·¤¿¤é¹õß·¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ã¡¢¡Ø¤µ¤é¤Ð ¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿DVD¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Á°¡¢¹õß·¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÆ±¤¸¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ª
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤µ¤é¤Ð¡Ù¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ ¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ç¥¿¥«¤È¥æ¡¼¥¸¤¬¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é´Ý¤ÎÆâTOEI¡×¤Ç¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤È¼ÆÅÄ¶³Ê¼¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Éü³è¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÌóÂ«¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ø¤¢¤Ö·º»ö¡Ù¤ÎÏÃ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7·î27Æü¤ËÊÄ´Û¤È¤Ê¤ë´Ý¤ÎÆâTOEI¡¢Æ±¤¸Åì±Ç²ñ´Û¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ëËÜ¼Ò¤â°ÜÅ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ï°ú¤Ã±Û¤·À£Á°¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö¡Ú¡ÖÅì±ÇËÜ¼Ò¡×ºÇ´ü¤ÎµÏ¿¡Û¡Ö²°¾å¤ÇÌîµå¶Ø»ß¡×¡ÖÊâ¹ÔÃæ¶Ø±ì¡×¤Î·Ç¼¨¡¢¡È220±ß¡É¿©Æ²¥«¥ì¡¼¡¢¼ÒÆâ¾²²°¡Ä¾¼ÏÂ¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¡ÖÅì±Ç²ñ´Û¡×¤òÃµË¬¡Ú65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡Û¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ä¡Ú¡ÖÅì±ÇËÜ¼Ò¡×ºÇ´ü¤ÎµÏ¿¡Û¡Ö²°¾å¤ÇÌîµå¶Ø»ß¡×¡ÖÊâ¹ÔÃæ¶Ø±ì¡×¤Î·Ç¼¨¡¢¡É220±ß¡É¿©Æ²¥«¥ì¡¼¡¢¼ÒÆâ¾²²°¡Ä¾¼ÏÂ¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¡ÖÅì±Ç²ñ´Û¡×¤òÃµË¬¡Ú65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
ºë¶Ì,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
°ÖÎîº×,
ÆÁÅç