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2Ãå¡¡ÎëÌÚÂç²ð¡ÊBEAST X¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë3Ëü1000ÅÀ¡¿¡Ü11.0
3Ãå¡¡º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë2Ëü7100ÅÀ¡¿¢¥12.9
4Ãå¡¡¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊU-NEXT Pirates¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë7500ÅÀ¡¿¢¥52.5
¡ÚºÇ½ª·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë¡¿¡Ü40.0
2°Ì¡¡º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë¡¿¡Ü39.3
3°Ì¡¡ÎëÌÚÂç²ð¡ÊBEAST X¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë¡¿¡Ü19.7
4°Ì¡¡¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊU-NEXT Pirates¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¿¢¥99.0
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