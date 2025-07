懐メロで蘇った懐かしい気持ちが購買意欲を高める！？ニューロマーケティングが解き明かす“懐かしさ“の力

久しぶりに耳に入った音楽から懐かしい記憶が蘇ったり、イントロを聴くだけで曲全体が思い浮かんだり…。



そんな力のある懐かしい音楽は不安を鎮め、癒やしのパワーもあるそうだ。さらに、それはヒトが物を買うときにポジティブな役割を果たすという。



脳機能開発研究の国内第一人者、川島隆太さん、岡田拓也さん、人見徹さんによる著書『欲しがる脳』(扶桑社新書)から、懐かしさをニューロマーケティングの視点から読み解き、どのようにヒトの購買意欲をかきたてているか、一部抜粋・再編集して紹介する。

イントロクイズができる理由

近年は「音楽そのものが記憶の扉を開く鍵になる」メカニズムが詳細に解明されつつあります。

たとえば、学生の頃によく聴いていた音楽を久しぶりに耳にした瞬間、当時の教室の情景や匂いまでもが懐かしさとともに蘇るフラッシュバック体験をしたことはありませんか?

このように耳から当時の情景が鮮やかに蘇るのは、聴覚皮質で抽出されたメロディとリズムが海馬と扁桃体を介して側坐核(そくざかく)を活性化し、報酬感情と自伝的記憶を同時再生するためです。

また、同じメロディを短い音に圧縮して提示しても、元の曲を知る人の90%以上がタイトルを即答できるという実験結果も報告されており、これは音の時間パターンが“符号化(タグ付き)手がかり”として脳に強く刻まれていることを示唆しています(※1)。

いわゆる出だしのたった数音だけでイントロクイズができるのはこれが理由で、わずかなメロディのかけらを耳にするだけで、脳は曲全体とそのときの自身にまつわる情景、つまり昔の感情や記憶を再活性化します。欠けていた最後のピースをはめてジグソーパズルの一枚絵がぱっと現れるイメージでしょうか。

思い出に訴えることが有効

テンポとメロディは高密度に時系列情報を運び、脳内に情動タグ付きで保存されるため、言語や静止画像よりはるかに強力に自伝的な記憶を揺り起こします。

日本では2023年、インターネットラジオ配信のradiko社が脳科学ベンチャーのNeUと共同で音声広告と映像広告の違いについて脳計測を含む実証実験を行った結果、「音声は映像と比べて、過去のことや以前触れたときの状況などを思い出し『自分ごと化』につながりやすい」と報告しています。

これは、広告においても聴覚からの訴求が自伝的記憶、つまり潜在意識の中の思い出に訴えかけるアプローチとして有効であることを示唆していると言えそうです。

思い出といえば、真っ先に出てくるのは「懐かしい」という感情です。次は、その懐かしさにニューロマーケティング的視点からフォーカスしてみてみましょう。

なぜ「懐かしい」は売れるのか

子どもの頃、紅白歌合戦を見ていて「なんで毎年同じ歌手が同じ歌ばかり歌っているんだろう?」なんて疑問に思ったことはないでしょうか。

それがいつの間にか大人になって、昔ヒットした曲を今年も元気に歌ってくれている姿を見ると、なんだかそれだけで温かい気持ちになりますよね。

青春時代に聞いた懐かしい音楽、いわゆる懐メロは、世代で流行の違いはあれど、嫌いな人はあまりいないのではないでしょうか。きっと今の流行曲も、10年後20年後にはこころの中で懐かしいメロディに変わるはずです。

ちなみにリズム・メロディといった音楽の違いを聞き分ける能力は、加齢とともに低下するそうです(※2)。「最近の歌は全部同じに聞こえる」という中高年世代の嘆きは、生物的に仕方ない部分もありますね。

さて、この「懐かしさ(ノスタルジア)」という感情は、私たちのこころにどういう影響をもたらしているのでしょうか。

脳は「懐かしさ」に癒される

音楽が喚起する懐かしさについてのレビュー論文では、その効果を「自尊心を高め、楽観主義を高め、インスピレーションを高め、悲しみなどの不快な状態から個人を保護する」と報告しています(※3)。

脳機能的にも、懐かしい音楽を聴くと脳のデフォルトモードネットワーク(DMN)と報酬系が同時に活性化することが報告されており(※4)、さらに懐かしさを惹起(じゃっき)するような画像を見せたときには痛みに関連する舌状回(ぜつじょうかい)・海馬傍回(かいばぼうかい)の活動が低下するという報告もあります(※5)。

デフォルトモードネットワーク(DMN)… 脳が外部刺激を受け取っていない静止状態に活発化する脳内ネットワーク。DMNは単なる休息状態の脳活動ではなく、自己内省、記憶処理、創造性、社会認知など、高度な認知機能に関与していることが近年明らかになってきている。

このことから、懐かしい記憶は脳内の快感や報酬に関わるネットワークを活性化してポジティブな状態に導き、苦痛の知覚を和らげていると考えられそうです。

これらを総合すると、「懐かしい」という感覚は私たちのこころの不安を鎮め、前向きな安らぎへと導く「癒し」のパワーがあると言えるのではないでしょうか。

この癒しの感情は、購買行動においてもポジティブな役割を果たします。

ある研究では、参加者に過去の思い出に浸る文章を書いてもらったあとと、未来の出来事を想像する文章を書いてもらったあとで、商品の支払い意欲を比較しました。

すると、過去に浸った参加者のほうが同じ商品に対して高い金額を支払ってもよいと回答したのです。別の実験では、子ども時代の思い出話をさせたあとのほうが、他者への寄付額が増えることも示されました(※6)。

こういった懐かしさと購入意思に関する6つの実験をまとめた分析において、郷愁を感じさせたグループは一貫して懐かしさを感じたほうが支払意思が向上することが報告されています。

この仕組みは、「懐かしい気持ち」にさせると目の前の金銭的な損失に関する執着や不安(損失回避バイアス)が薄れることで説明できます。ヒトは安らいだ気持ちになると、金銭的な損失にも寛容になれるのです。

川島隆太

医学博士。東北大学医学部卒業、同大学院医学研究科修了。スウェーデン王国カロリンスカ研究所客員研究員、東北大学加齢医学研究所助手、講師、所長を経て、現在は同研究所の教授を務める。脳活動のしくみを研究する「脳機能イメージング」のパイオニアであり、脳機能研究の第一人者

(※1)Schellenberg, E. G., Iverson, P. & McKinnon, M. C. Name that tune: Identifying popular

recordings from brief excerpts. Psychon Bull Rev 6, 641-646 (1999).

(※2)Sauvé, S. A., Bolt, E. L. W., Nozaradan, S. & Zendel, B. R. Aging effects on neural

processing of rhythm and meter. Front Aging Neurosci 14, 848608 (2022).

(※3)Sedikides, C., Leunissen, J. & Wildschut, T. The psychological benefits of musicevoked

nostalgia. Psychol Music 50, 2044-2062 (2022).

(※4)Hennessy, S., Janata, P., Ginsberg, T., Kaplan, J. & Habibi, A. Music‐evoked nostalgia

activates default mode and reward networks across the lifespan. Hum Brain Mapp46, e70181 (2025).

(※5)Zhang, M. et al. Thalamocortical mechanisms for nostalgia-induced analgesia.Journal

of Neuroscience 42, 2963-2972 (2022).

(※6)Lasaleta, J. D., Sedikides, C. & Vohs, K. D. Nostalgia weakens the desire for money.Journal of Consumer Research 41, 713-729 (2014).