懐かしい記憶や感情が蘇るのは「匂い」のせい！？幼少期にピークを迎えて中高年以降で衰える嗅覚の脳科学的な不思議

テレビCMやネットなどを見ているとき、買い物をしているとき、なんとなく興味をひかれることはないだろうか。



こうした購買行動をとりたくなるような仕掛けのことを、脳科学の世界では「ニューロマーケティング」という。



ヒトが持つさまざまな特性を利用したテクニックで、なかでも五感はこの仕掛けを理解するための第一歩。



その五感の一つ、「嗅覚」もヒトの行動に影響を与えるという。脳機能開発研究の国内第一人者、川島隆太さん、岡田拓也さん、人見徹さんによる著書『欲しがる脳』(扶桑社新書)から、一部抜粋・再編集して紹介する。

嗅覚は潜在意識への案内人

昔からヒトの嗅覚は他の動物と比べて劣ると言われてきました。しかしそれは19世紀以来の神話のようなもので、過小評価に過ぎないということが解剖学や行動実験による最新の知見から明らかになってきています。

実際のところ、ヒトは何千もの匂いを嗅ぎ分けられ、種類によってはネズミやイヌより敏感に反応できるのだそうです (※1)。

嗅覚を除くすべての感覚の情報は、一次感覚皮質に到達する前に必ず視床(ししょう)を通過します。視床で情報の仕分けが行われているようなイメージです。翻せば、嗅覚は視床を介さずに脳(大脳皮質)にダイレクトにつながっている唯一の感覚器ということができます。

嗅覚のみがこの特異な経路を持つ理由は、腐敗臭や煙といった命に関わる危険を一瞬でも早く察知するための、動物が持つ生存センサーとしての役割です。五感の中で嗅覚だけがこの緊急ルートを持ち、匂いの刺激はダイレクトに大脳の嗅覚野(きゅうかくや)へ運ばれます。

この直結構造ゆえに、匂いはときに瞬時に記憶や感情を呼び起こす力を持つと考えられています。

子どもと大人、どっちの嗅覚が鋭い?

この記憶との結びつきの強さは、嗅覚の発達とも関係がありそうです。

4歳児から高齢者までを比較したところ、子どもの匂い検知能力はすでに成人と同程度に発達しており、加齢によって初めて低下が見られることが判明しました(※2)。

つまり、嗅覚は幼少期にピークを迎え、その後は維持され、中高年以降に衰えていくのです。

ですから幼い頃の経験は鋭い嗅覚から感じる匂いによって強く彩られており、それが懐かしい記憶や感情と結びついているのではないでしょうか。

男女差はある?

一方で性別差はどうでしょうか。一般的には女性のほうが匂いにこだわり、敏感なイメージがあります。ですから女性には香りのマーケティングが特に有効…という通説は、日用品、化粧品、ファッションあたりの業界では頻繁に耳にすることができます。

実際に、嗅覚に関する男女差を調べた大規模解析の結果、匂いをかぎ分ける検査で女性は平均して男性よりも成績がよく、匂いに対する感度も高い傾向があります (※3)。

ただしその差はごくわずかでした。また、いい匂いと嫌な匂いを嗅(か)がせたときの脳活動をfMRIで計測した実験では、男性に比べて女性では左の眼窩前頭前野(がんかぜんとうぜんや)の活動が高く、女性の嗅ぎ分け能力との関係性を示唆しています(※4)。

これらの研究から、「女性の鼻は男性より優れている」という通説は正しいものの、実際の差は非常に小さいということです。これからは男性向けにも、香りのマーケティングが盛んになっていくことを期待したいですね。

ヒトは匂いに気づいていなくても、その香りが行動に影響することがさまざまな研究で報告されています。たとえば、部屋にわずかな洗剤の香りをしのばせておくと、知らず知らずのうちにテーブルをこまめに拭くようになるという実験結果があります (※5、6)。

また、ほとんど感じ取れないレベルのレモンの匂いを漂わせたところ、初対面の人に対する好感度が無意識に高まり、逆に汗臭さを微かに感じさせると印象が悪化したという研究もあります(※7)。いずれも当人が匂いに気づいていない場合のみに評価の偏りが生まれたそうです。

川島隆太

医学博士。東北大学医学部卒業、同大学院医学研究科修了。スウェーデン王国カロリンスカ研究所客員研究員、東北大学加齢医学研究所助手、講師、所長を経て、現在は同研究所の教授を務める。脳活動のしくみを研究する「脳機能イメージング」のパイオニアであり、脳機能研究の第一人者

(※1)McGann, J. P. Poor human olfaction is a 19th-century myth. Science 356, eaam7263(2017).

(※2)Lehrner, J. P., Glück, J. & Laska, M. Odor identification, consistency of label use,olfactory threshold and their relationships to odor memory over the human lifespan.Chem Senses 24, 337-346 (1999).

(※3)Sorokowski, P. et al. Sex differences in human olfaction: A meta-analysis. Front Psychol 10, 242 (2019).

(※4)Royet, J.-P., Plailly, J., Delon-Martin, C., Kareken, D. A. & Segebarth, C. fMRI of emotional responses to odors: Influence of hedonic valence and judgment, handedness, and gender. Neuroimage 20, 713-728 (2003).

(※5)Holland, R. W., Hendriks, M. & Aarts, H. Smells like clean spirit: Nonconscious effects of scent on cognition and behavior. Psychol Sci 16, 689-693 (2005).

(※6)de Groot, J. H. B. et al. From sterile labs to rich VR: Immersive multisensory context critical for odors to induce motivated cleaning behavior. Behav Res Methods 52,1657-1670 (2020).

(※7)Li, W., Moallem, I., Paller, K. A. & Gottfried, J. A. Subliminal smells can guide social preferences. Psychol Sci 18, 1044-1049 (2007).