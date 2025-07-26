»³ÅÄÍµµ®¡¡ºÊ¡¦À¾Ìî¼·À¥¤È¤Îº£¸å¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¡¡¡È»Ò¶¡¤Ï¤¤¤ÄÍß¤·¤¤?¡É¤Ë¡ÖºÊ¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ40¼þÇ¯²ÆSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤È¤Îº£¸å¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë»³ÅÄ¤Ë¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Ï?¡×¤È³ÎÇ§¡£»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÁá¤¯ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý?¤æ¤Ã¤¯¤ê?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢²Ç¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä¤¹¤ó¤Î?¤¢¤ó¤Þ¹Í¤¨¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤½¤Ã¤«¡Ä¤¢¤¡¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦Äé¿¿°ì¤¬¡Ö¤ª»Å»ö¤¬¤Í¡¢2¿Í¤È¤âË»¤·¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤â¡Ö»Å»ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤È¤«¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢!¤¢¤¡¡Ä¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á»³ÅÄ¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤·¡ÖºÊ¤¬¡ÈÍß¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤¬¡¢²¿¤«¤½¤Î»þ¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ê¡¼¡Ä¡ÈºÊ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ê¡Ö²¿¤ä¤Í¤ó¡¢Åö¤Æ¤Ä¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÊ¡¢ºÊ¤Ã¤Æ¡ÄÊ¢Î©¤Ä¤Í¤ó¡£ÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤¬ÂçÂÎ¤Ê¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¤ó¡£Ê¢Î©¤Ä¤Ç¡×¤ÈÌÚÂ¼¤ÎºÊ¤Ø¤Î¸Æ¤ÓÊý¤òË½Ïª¡£
¡¡¤³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ËÄé¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Í¡×¤È¤·¡Ö¡ÈÈà½÷¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦!¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?À¤´Ö¤Ç¸À¤¦¾ì¹ç¤Ï?±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£Äé¤Ï¡Ö²Ç¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â²Ç¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤Î¡È¤Á¤ã¤ó¡É¤¬·ù¤ä¤Í¤ó!²¶¤Ï¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£