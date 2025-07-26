56ºÐ¸µ¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡×¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÊü½Ð»Ñ¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¿§êô¤»¤ÌÌ¥ÎÏ¡×Àä»¿¤ÎÍò
¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î3Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¥É¥¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡2025.7.25È¯Çä¤ÎFRIDAY¡ª¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹õ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2025.10.3¼Ì¿¿½¸¡¡¡ÔAROUNDÈ¯Çä·èÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥è¥¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¡¤æ¤ë¡¼¤¯Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿§êô¤»¤ÌÌ¥ÎÏ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Î¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤ËÌµ¤¤º£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÍ¤ëÈþ¤·¤¤¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤ÎÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À»Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¡1969Ç¯¡Ê¾¼44¡Ë2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£88Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ËüËç°Ê¾å¤âÁýºþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£01Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¡£12Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯½Ð±é¡£164¥»¥ó¥Á¡£