【高校野球】11校が“甲子園の切符” 聖光学院＆開星も決定 26日土曜には12校が決まる
8月5日から甲子園球場で開催される第107回全国高等学校野球選手権大会へ向けての地方大会が全国各地で開催されています。
24日までに旭川志峯（北北海道）、北海（南北海道）、弘前学院聖愛（青森）、花巻東（岩手）、金足農（秋田）、山梨学院（山梨）、佐賀北（佐賀）、東海大熊本星翔（熊本）、沖縄尚学（沖縄）の9校が決定。そして25日には聖光学院（福島）と開星（島根）が新たに甲子園への切符をつかみ取りました。
26日には、山形、長野、新潟、富山、福井、三重、滋賀、広島、高知、大分、宮崎、鹿児島が決勝。新たに12校が決定します。
【地方大会決勝の結果】
＜北北海道＞旭川志峯 4−3 白樺学園
＜南北海道＞北海 7−0 札幌日大
＜青森＞弘前学院聖愛 6−5 八戸学院光星
＜岩手＞花巻東 8−4 盛岡大付
＜秋田＞金足農 2x−1 鹿角
＜福島＞聖光学院 10−3 会津北嶺
＜山梨＞山梨学院 4−3 日本航空
＜島根＞開星 26−2 松江南
＜佐賀＞佐賀北 3−0 北陵
＜熊本＞東海大熊本星翔 4−2 有明
＜沖縄＞沖縄尚学 9−1 エナジックスポーツ
＜山形＞日大山形 − 鶴岡東
＜長野＞佐久長聖 − 松商学園
＜新潟＞中越 − 新潟産大付
＜富山＞未来富山 − 高岡商
＜福井＞敦賀気比 − 福井工大福井
＜三重＞津田学園 − 津商
＜滋賀＞滋賀学園 − 綾羽
＜広島＞崇徳 − 広陵
＜高知＞明徳義塾 − 高知中央
＜大分＞大分舞鶴 − 明豊
＜宮崎＞日南学園 − 宮崎商
＜鹿児島＞神村学園 − れいめい