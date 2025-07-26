¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û³«À±¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¹Ã»Ò±à¡¡Åçº¬Âç²ñ·è¾¡»Ë¾åºÇÂ¿26ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Åçº¬Âç²ñ·è¾¡¡¡³«À±26¡½2¾¾¹¾Æî¡Ê2025Ç¯7·î25Æü¡¡¾¾¹¾»Ô±ÄÌîµå¾ì¡Ë
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê8·î5Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤¬25Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Åçº¬Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³«À±¤¬17Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ»ÃÏÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡³«À±ÂÇÀþ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºò²ÆÁ´¹ñ8¶¯¤ÎÅçº¬ÂåÉ½¡¦Âç¼Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×¤ò´°Á´¥³¥Ô¡¼¤·¤¿±þ±ç²Î¤¬¡¢¤Û¤Ü¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤ÇÎ®¤ìÂ³¤±¤ë¡£2²ó¤Î12¿Í¹¶·â¤Ë¤è¤ë8ÆÀÅÀ¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢Åçº¬Âç²ñ·è¾¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Î26ÆÀÅÀ¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤Î²Æ¡£27°ÂÂÇ¤ÏÂç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÈµÏ¿Åª¤ÊÌÔÂÇ¤Ç¡¢Ìî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¤¬¹Ã»Ò±à³®Àû¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Ï²¿¤â»Ø¼¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇòÈ±¤Î»Ø´ø´±¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ´´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°¤Ï¡È²¶¤¬¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡É¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤µ¤é¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï20Ç¯3·î¤Ë³«À±¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡ÈºÆ¡¹ÅÐÈÄ¡É¤·¤¿¡£10Ç¯ÁªÈ´¤Ç21À¤µªÏÈ¤Î¸þÍÛ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡ÖËöÂå¤Þ¤Ç¤ÎÃÑ¡£ÀÚÊ¢¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ»ØÆ³¤òÎ¥¤ì¡¢11Ç¯¤ËºÆ½¢Ç¤¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤ËÂàÇ¤¤·¡¢³Ø¹»¤âÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤ÎÎÏ¡£¼ç¾¤òÃæ¿´¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÆ£¹¾¤Î¥Á¡¼¥à¡£ËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£¼«Ëý¤ÎÂ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤ÎÆ£¹¾ÍèÅÍ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ø¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¹¾¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢À¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¡£ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤òÅ°Äì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È26ÆÀÅÀ¤Î°ì°ø¤òµó¤²¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢7ÈÖ¤Î¾¾ËÜ¼·ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤ÉµÕÊý¸þ¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤òÅ°Äì¤·¤Æ5°ÂÂÇ8ÂÇÅÀ¡£¡ÖµîÇ¯¡¢Âç¼Ò¤¬Åçº¬¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂç¼ÒÀûÉ÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³«À±ÀûÉ÷¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ£¹¾¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÀéÅÄ¡¡ÆÆ»Ë¡Ë
¡¡¡û¡Ä1¸©1ÂåÉ½À©°ÊÁ°¤ÎÃÏÊýÂç²ñ·è¾¡¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¤Ï1921Ç¯ÏÂ²Î»³Ãæ39¡½0ÏÂ²Î»³¹©¡¢40Ç¯ÆÁÅç¾¦30¡½5ÆÁÅçÃæ¡¢34Ç¯Ê¡Åç»ÕÈÏ29¡½1Ê¿¾¦¡¢36Ç¯´ôÉì¾¦29¡½1´ôÉìÃæ¡¢46Ç¯»³·ÁÃæ29¡½5»³·Á¹©¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡û¡ÄÅçº¬Âç²ñ¤Ç¤Î26ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï¡¢12Ç¯¤Ë±×ÅÄÅì¤¬ÉÍÅÄ¿å»º¤È¤Î1²óÀï¤Ç29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¡£·è¾¡¤Ç¤Ï01Ç¯³«À±¤Î21ÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ëÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£