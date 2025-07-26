日経225先物：26日夜間取引終値＝50円高、4万1410円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円高の4万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1456.23円に対しては46.23円安。出来高は7819枚だった。
TOPIX先物期近は2946ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比5.86ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41410 +50 7819
日経225mini 41375 +10 128177
TOPIX先物 2946 -2 10228
JPX日経400先物 26520 -55 649
グロース指数先物 750 -4 320
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2946ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比5.86ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41410 +50 7819
日経225mini 41375 +10 128177
TOPIX先物 2946 -2 10228
JPX日経400先物 26520 -55 649
グロース指数先物 750 -4 320
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース