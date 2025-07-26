　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円高の4万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1456.23円に対しては46.23円安。出来高は7819枚だった。

　TOPIX先物期近は2946ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比5.86ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41410　　　　　 +50　　　　7819
日経225mini 　　　　　　 41375　　　　　 +10　　　128177
TOPIX先物 　　　　　　　　2946　　　　　　-2　　　 10228
JPX日経400先物　　　　　 26520　　　　　 -55　　　　 649
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-4　　　　 320
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース