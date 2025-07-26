26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円高の4万1410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1456.23円に対しては46.23円安。出来高は7819枚だった。



TOPIX先物期近は2946ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比5.86ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 41410 +50 7819

日経225mini 41375 +10 128177

TOPIX先物 2946 -2 10228

JPX日経400先物 26520 -55 649

グロース指数先物 750 -4 320

東証REIT指数先物 売買不成立



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