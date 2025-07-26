【高校サッカー】インターハイ開幕 1回戦は19試合 51チームが頂点を争う
◇令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（7月26日〜8月2日、福島）
夏のインターハイが始まる高校サッカー。地方大会の予選を勝ち抜いた各都道府県代表の51チームが参加し、トーナメントで優勝を争います（加盟登録数の多い東京、神奈川、大阪、開催県の福島は2校）。
日程は7月26日に1回戦、27日に2回戦、29戦に3回戦、30日に準々決勝、8月1日に準決勝、そして2日に決勝。前年度は昌平（埼玉）が優勝しています。
（秋田）秋田商 − 愛工大名電（愛知）
（長崎）長崎総科大附 − 阪南大高（大阪）
（奈良）奈良育英 − 立正大淞南（島根）
（群馬）前橋育英 − 高川学園（山口）
（福井）丸岡 − 大津（熊本）
（徳島）徳島市立 − 四日市中央工（三重）
（神奈川）桐蔭学園 − 京都橘（京都）
（福岡）飯塚 − 修徳（東京）
（富山）富山一 − 札幌大谷（北海道）
（大阪）大阪産大附 − 大分鶴崎（大分）
（岐阜）帝京大可児 − 滝川二（兵庫）
（茨城）鹿島学園 − 山形中央（山形）
（香川）寒川 − 瀬戸内（広島）
（栃木）佐野日大 − 日章学園（宮崎）
（滋賀）立命館守山 − 佐賀東（佐賀）
（岩手）盛岡商 − 山梨学院（山梨）
（長野）都市大塩尻 − 松山北（愛媛）
（宮城）聖和学園 − 岡山学芸館（岡山）
（石川）金沢学院大附 − 帝京（東京）