¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¡¡ÉðÎÏ¾×ÆÍ2ÆüÏ¢Â³È¯À¸¡¡¥¿¥¤Â¦ »Ò¤É¤â´Þ¤àÌ±´Ö¿Í19¿Í»àË´ 10Ëü¿Í°Ê¾åÈòÆñ¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¡È¥¿¥¤·³¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ»ÈÍÑ¡ÖÀïÁèÈÈºá¤À¡×¡É¤ÈÈóÆñ
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇÎ¾·³¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬2ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¡£¥¿¥¤Â¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤àÌ±´Ö¿Í¤é19¿Í¤¬»àË´¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¥¿¥¤·³¤¬»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÀïÁèÈÈºá¤À¡×¤ÈÈóÆñ¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤·³¤Ï¡ÖÌ±´Ö¿Í¤¬½»¤àÃÏ°è¤Ê¤É¤Ë¤Ï°ìÀÚ¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤¬»ö¼Â¤òÏÄ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£