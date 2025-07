【30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)】 7月26日 発売 価格:5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」を7月26日に発売する。価格は5,060円。

本商品は、ゲーム「アイドルマスター」より「天海春香」を美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS(30MS)」のフォーマットで立体化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ!」と全身のパーツが同梱されているオールインワンアイテムとなっている。

髪飾りパーツは、20周年記念衣装のデザインとオリジナルデザインの2種類で、表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属。口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。

衣装は髪飾りや襟元など、細部にクリアパーツを採用し、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現。スカートは模様をプリントしたシートとなっている。

肌パーツや衣装は仕上げの際に金型表面に艶消し処理を施し、柔らかく光を反射する演出がされている。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・髪パーツ×1式

・マイク×1

THE IDOLM@STER(TM)& (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。