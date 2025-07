【ROBOT魂 <SIDE AC> EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty】 7月26日 発売 価格:19,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」を7月26日に発売する。価格は19,800円。

本商品は、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するAC「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」を立体化したもの。ゲーム内のデザインが再現され、関節の一部にダイキャストパーツを使用してアクションフィギュア化されている。

腕部レーザースライサーは展開状態が付属し、ニードルミサイルはパーツ差し替えにより展開状態を再現できる。

また、コア、実弾オービットは差し替えにより展開状態を再現でき、実弾オービット本体は展開状態も付属している。

「ROBOT魂 <SIDE AC> EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」

サイズ:全高約140mm

材質:ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右

・ニードルガン

・ニードルミサイル

・ニードルミサイル展開用パーツ

・レーザースライサー

・レーザースライサー(展開)

・レーザースライサーエフェクト一式

・コア展開用パーツ

・実弾オービット収納状態

・実弾オービット展開用パーツ

・魂STAGE用ジョイントパーツ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。