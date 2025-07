アリ・アスター監督が手掛けた『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー ディレクターズカット版』『ボーはおそれている』が、日本初IMAX上映されることが決定した。アスター監督自身が「3部作のようなものだと思っている」と語るこの3作が、IMAXのド迫力のスクリーンと音響で、恐怖と衝撃を最大化して復活する。

上映は、全国のIMAXシアターにてそれぞれ一週間限定。一家に継承される呪いとトラウマを描いたデビュー作『ヘレディタリー/継承』が8月29日(金)から、常に不安に苛まれる男の旅路を描く『ボーはおそれている』が9月5日(金)から、白夜の祝祭が想像を絶する恐怖をもたらす『ミッドサマー ディレクターズカット版』が9月12日(金)からスタートする。

すでに作品が大好きな方も、実は未見の方も、この機会に是非どうぞ。

