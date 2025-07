モチモチ食感にハマる人続出！ 食事にもおやつにもぴったりなパリ発の大人気クレープリー（東京・新橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新橋エリアに誕生したパリのクレープリー。パリの雰囲気を感じながら本場のフレンチクレープを楽しめます。

PANAME Crêpes de Paris 東京店(東京・新橋)

パリ発のクレープ 写真:お店から

2025年2月、新橋駅から徒歩8分ほどの場所に、本場フランス・パリ発のクレープを楽しめる「PANAME Crêpes de Paris 東京店」がオープンしました。パリと同じクレープ製造機を使い、上質な素材で作るセイボリー(食事系)とスイート(甘味系)のクレープが揃う専門店です。

カウンター 出典:ぶーすかおくさまさん

2023年4月26日に大阪・心斎橋で1号店がオープンすると、瞬く間に人気店となり、満を持しての東京進出となりました。

テーブル席 出典:めぐムゥさん

新店舗は路地裏の地下1階に位置し、パリらしいムードが漂う隠れ家のような空間。トリコロールカラーを基調にした内装には、お洒落な壁やテーブル、フランスらしいポスターなどが配され、まるで現地にいるかのような雰囲気を演出しています。店内にはカウンター4席の他、2〜4名用のテーブル席も用意されています。国際色豊かでフレンドリーなスタッフのサービスも好評です。

オーダーを受けてから焼き上げます 出典:ノンアル男のグルメ放浪記〜ウーロンティーありますか?〜さん

同店のクレープの生地はミルクのみで仕上げていて、モチモチでカリッとした独特の食感が魅力。パリ製のクレープ専用マシンで1枚ずつ焼き上げ、卵とミルクの芳醇な風味が口いっぱいに広がります。生地の直径は40センチと大きめで、オーダーを受けてから焼き上げるスタイル。できたてのおいしさを存分に堪能できます。

サーモンロワイヤル 出典:こうめチンさん

メインの食事系のクレープには、ミックスチーズ、卵、ハムが入ったオーソドックスな「ラ・クラシック」950円、スモークサーモンとクリームチーズにバターソテーオニオンがマッチした「サーモンロワイヤル」1,750円、ペパロニやハム、牛ひき肉、スモークチキンなど肉たっぷりの「ミートミー」1,650円など、食べ応えのあるメニューが揃います。食事系クレープを注文した方は、ミニクレープを500円で追加可能。ミニクレープには、バニラクリームやキャラメル、チョコレートを無料でトッピングできます。

シュガーバターレモン バニラクリームトッピング 出典:アリエッティgoさん

甘いクレープには、チョコレートスプレッド「ヌテラ」だけを使ったシンプルな「ベーシック」700円をはじめ、ヌテラにとろける食感の甘いバナナを加えた「ヌテラバナナ」800円、ヌテラとストロベリー、バナナの見た目も映える「ラ・トータル」950円、バターの香りに甘酸っぱいレモンとグラニュー糖を合わせた爽やかな「シュガーバターレモン」750円などを多彩なラインアップが楽しめます。生地のモチモチ感と飽きのこない味わいが魅力です。

アイスカフェラテ、アイスストロベリーミルク 出典:かなきち君★さん

クレープと共に楽しむドリンクも充実しており、ソフトドリンクのほか、ワインやオリジナルカクテルも豊富。夕方以降はクレープとワインやカクテルでバー利用にもぴったりです。

既に行列必至の人気店となっていますが、予約も可能。平日17〜18時は比較的スムーズに入店できることもあるそうです。提供に少し時間がかかる場合もあるので、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

スペキュロスバナナ 出典:かなきち君★さん

『クレープは温かくて、40cmと大きめ!!!

持ってみるとずっしりしていました!

生地はもっちりしていて、甘く優しい味わいが広がります。

ビスコフクリームもヌテラも間違いないお味!

だって、このクリーム自体が美味しいですよねっ

そこに温まったバナナもイチゴも良い感じで、美味しかったです!

アイスストロベリーミルクは、なんだか駄菓子みたい。甘いけど、すっきりしていてあっという間に飲んじゃいました!!

お食事系も豊富で、どれも美味しそうでした!!

個人的に好きな味だったので、

並ばなければふらっと行きたいなと思います。

初めての本格的なパリのクレープは満足でした』(かなきち君★さん)

ラスぺシャル 出典:どくだみちゃんさん

『15分程度で提供されたグレープは

本格的!



ミックスチーズ、エッグ、ペパロニ、オニオンバターソテー、バジル等等ビジュアルも華やか。



モッチモチのクレープは具沢山。

スパイシーなペバロニとチーズのコントラストがたまらなく美味しい贅沢感あるグレープでした!



ウォークインだと30分待ち、だそうですので予約がオススメ』(どくだみちゃんさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆PANAME Crêpes de Paris 東京店住所 : 東京都中央区銀座8-10-8 B1FTEL : 03-6280-6637

