TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤éËãÀ¸ÇÉ¤Î´´Éô¤é¤¬º£Ìë¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤¿ÅÞÆâ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤Î´´Éô¤é¤Î²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¼«Ì±ÅÞ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¡¦ËãÀ¸ÇÉ¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤äÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤é´´Éô¤¬25ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÇÔËÌ¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬ÅÞÆâ¤Ç¾å¤¬¤ëÃæ¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤äÅÞÆâ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£