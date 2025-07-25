ExWHYZ、新曲「イマジン」MVプレミア公開決定
ExWHYZが、7月30日に発売する1stシングル「iD」より、収録曲「イマジン」のMVを7月29日21時よりプレミア公開することを発表した。
同楽曲はクリエイター・KBSNKが、ExWHYZメンバーのメッセージを元に作詞作曲編曲を手がけた楽曲で、チケットが一般券売前に即完となった8月2日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるExWHYZの3周年記念ライブ＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞のテーマソング的な意味合いもある楽曲で先行配信が開始された。
「イマジン」のMVは、同公演の映像演出を担う大喜多正毅がディレクションを担当し、本日ティザー映像も公開された。また、合わせて同公演のキービジュアルも公開となり、アニバーサリー感のあるドレッシーな衣装を身に纏ったメンバーが初公開となった。
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◾️mikina [ExWHYZ] コメント
大好きな新曲、イマジンのMVができました！！大喜多監督が愛にあふれた一人ひとりのストーリーを撮ってくださっています。そして、それが繋がっていく瞬間をたくさん見つけてほしいです！そして大喜多監督のMVのわたしといえば。メンバーの中で一番最後に撮り終わりました。その理由とは？みなさま〜公開をお楽しみに〜〜♪
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なおExWHYZは、9月20日沖縄より12月20日大阪まで全国15都市を回る新ツアー＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞の開催を控えている。
■ExWHYZ3周年記念公演＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞
※ソールドアウト
日時：2025年8月2日（土）
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
開場：16:00 開演：17:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/43219
■＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞
2025年
09.20（土）桜坂セントラル[沖縄] ※FC限定イベント実施予定
詳細は後日発表
09.21（日）桜坂セントラル[沖縄]
OPEN 16:15 / START 17:00
09.27（土）横浜BAY HALL[神奈川]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.04（土）神戸Harbor Studio[兵庫]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.05（日）岡山YEBIS YA PRO[岡山]
OPEN 16:00 / START 17:00
10.10（金）名古屋CLUB QUATTRO[愛知]
OPEN 18:00 / START 19:00
10.11（土）LiveHouse浜松窓枠[静岡]
OPEN 16:15 / START 17:00
10.13（月・祝）高松MONSTER[香川]
OPEN 16:15 / START 17:00
10.24(金) 仙台Rensa[宮城]
OPEN 18:00 / START 19:00
10.31（金）福岡DRUM Be-1[福岡]
OPEN 18:15 / 19:00
11.15（土）札幌PANNY LANE24[北海道]
OPEN 16:00 / START 17:00
11.23(日) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2[栃木]
OPEN 16:15 / START 17:00
11.24（月・祝）HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3[埼玉]
OPEN 16:15 / START 17:00
11.29（土）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / 17:00
11.30（日）金沢REDSUN[石川]
OPEN 17:15 / START 18:00
12.20（土）GORILLA HALL OSAKA[大阪]
OPEN 16:00 / START 17:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551
◾️1stシングル「iD」
2025年7月30日（水）CDリリース
予約：https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec
「iD」配信：https://lnk.to/ExWHYZ_iD
「イマジン」配信：lnk.to/ExWHYZ_imagine
○初回生産限定盤
・CD+Blu-ray+PHOTOBOOK
￥10,000（税込）品番：UPCH-89606
○DVD盤[CD+DVD]
￥5,000（税込）品番：UPCH-89607
○通常盤[CD]
￥1,500（税込）品番：UPCH-80624
◆CD収録内容
全形態共通：「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定
◆Blu-ray収録内容（初回生産限定盤）
_Live Movie
ExWHYZ YouTube Live
2024.11.19 WOMB LIVE
xANADU
BLAZE
NOT SORRY
Obsession
Unknown Sense
メトロノーム
Sweet & Sour
Shall We
You & Me
ANSWER
STAY WITH Me
ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’
2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]
Dresscode
NIGHT COASTER
Obsession
There’s no limits
NOT SORRY
FIRST STEP
xANADU
BLAZE
メトロノーム
教えない
ANSWER [Seiho Remix]
Our Song
Unknown Sense
Walk this way
Sweet & Sour
You & Me
Everything
STAY WITH Me
Shall We
present [ExWHYZ Ver.]
ドラマ
SHOW TIME
初回生産限定盤のみメンバー副音声収録
Bonus Contents
教えない [for ‘HOPE’]
Thema of ‘HOPE’
◆DVD収録内容（DVD盤）
_Live Movie
ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’
2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]
Dresscode
NIGHT COASTER
Obsession
There’s no limits
NOT SORRY
FIRST STEP
xANADU
BLAZE
メトロノーム
教えない
ANSWER [Seiho Remix]
Our Song
Unknown Sense
Walk this way
Sweet & Sour
You & Me
Everything
STAY WITH Me
Shall We
present [ExWHYZ Ver.]
ドラマ
SHOW TIME
関連リンク
◆ExWHYZ オフィシャルサイト
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◆ExWHYZ オフィシャルTikTok