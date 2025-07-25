ExWHYZが、7月30日に発売する1stシングル「iD」より、収録曲「イマジン」のMVを7月29日21時よりプレミア公開することを発表した。

◆ExWHYZ 動画

同楽曲はクリエイター・KBSNKが、ExWHYZメンバーのメッセージを元に作詞作曲編曲を手がけた楽曲で、チケットが一般券売前に即完となった8月2日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるExWHYZの3周年記念ライブ＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞のテーマソング的な意味合いもある楽曲で先行配信が開始された。

「イマジン」のMVは、同公演の映像演出を担う大喜多正毅がディレクションを担当し、本日ティザー映像も公開された。また、合わせて同公演のキービジュアルも公開となり、アニバーサリー感のあるドレッシーな衣装を身に纏ったメンバーが初公開となった。

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◾️mikina [ExWHYZ] コメント

大好きな新曲、イマジンのMVができました！！大喜多監督が愛にあふれた一人ひとりのストーリーを撮ってくださっています。そして、それが繋がっていく瞬間をたくさん見つけてほしいです！そして大喜多監督のMVのわたしといえば。メンバーの中で一番最後に撮り終わりました。その理由とは？みなさま〜公開をお楽しみに〜〜♪

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なおExWHYZは、9月20日沖縄より12月20日大阪まで全国15都市を回る新ツアー＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞の開催を控えている。

■ExWHYZ3周年記念公演＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future＞ ※ソールドアウト

日時：2025年8月2日（土）

会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場：16:00 開演：17:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/43219

■＜ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’＞ 2025年

09.20（土）桜坂セントラル[沖縄] ※FC限定イベント実施予定

詳細は後日発表

09.21（日）桜坂セントラル[沖縄]

OPEN 16:15 / START 17:00

09.27（土）横浜BAY HALL[神奈川]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.04（土）神戸Harbor Studio[兵庫]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.05（日）岡山YEBIS YA PRO[岡山]

OPEN 16:00 / START 17:00

10.10（金）名古屋CLUB QUATTRO[愛知]

OPEN 18:00 / START 19:00

10.11（土）LiveHouse浜松窓枠[静岡]

OPEN 16:15 / START 17:00

10.13（月・祝）高松MONSTER[香川]

OPEN 16:15 / START 17:00

10.24(金) 仙台Rensa[宮城]

OPEN 18:00 / START 19:00

10.31（金）福岡DRUM Be-1[福岡]

OPEN 18:15 / 19:00

11.15（土）札幌PANNY LANE24[北海道]

OPEN 16:00 / START 17:00

11.23(日) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2[栃木]

OPEN 16:15 / START 17:00

11.24（月・祝）HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3[埼玉]

OPEN 16:15 / START 17:00

11.29（土）長野CLUB JUNK BOX[長野]

OPEN 16:15 / 17:00

11.30（日）金沢REDSUN[石川]

OPEN 17:15 / START 18:00

12.20（土）GORILLA HALL OSAKA[大阪]

OPEN 16:00 / START 17:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551

◾️1stシングル「iD」

2025年7月30日（水）CDリリース

予約：https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec

「iD」配信：https://lnk.to/ExWHYZ_iD

「イマジン」配信：lnk.to/ExWHYZ_imagine ○初回生産限定盤

・CD+Blu-ray+PHOTOBOOK

￥10,000（税込）品番：UPCH-89606 ○DVD盤[CD+DVD]

￥5,000（税込）品番：UPCH-89607 ○通常盤[CD]

￥1,500（税込）品番：UPCH-80624 ◆CD収録内容

全形態共通：「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定 ◆Blu-ray収録内容（初回生産限定盤）

_Live Movie

ExWHYZ YouTube Live

2024.11.19 WOMB LIVE xANADU

BLAZE

NOT SORRY

Obsession

Unknown Sense

メトロノーム

Sweet & Sour

Shall We

You & Me

ANSWER

STAY WITH Me ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo] Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME 初回生産限定盤のみメンバー副音声収録 Bonus Contents

教えない [for ‘HOPE’]

Thema of ‘HOPE’ ◆DVD収録内容（DVD盤）

_Live Movie

ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo] Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME