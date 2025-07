◾️1stシングル「iD」

2025年7月30日(水)CDリリース

予約:https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec

「iD」配信:https://lnk.to/ExWHYZ_iD

「イマジン」配信:lnk.to/ExWHYZ_imagine

○初回生産限定盤

・CD+Blu-ray+PHOTOBOOK

¥10,000(税込)品番:UPCH-89606

○DVD盤[CD+DVD]

¥5,000(税込)品番:UPCH-89607

○通常盤[CD]

¥1,500(税込)品番:UPCH-80624

◆CD収録内容

全形態共通:「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定

◆Blu-ray収録内容(初回生産限定盤)

_Live Movie

ExWHYZ YouTube Live

2024.11.19 WOMB LIVE

xANADU

BLAZE

NOT SORRY

Obsession

Unknown Sense

メトロノーム

Sweet & Sour

Shall We

You & Me

ANSWER

STAY WITH Me

ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]

Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME

初回生産限定盤のみメンバー副音声収録

Bonus Contents

教えない [for ‘HOPE’]

Thema of ‘HOPE’

◆DVD収録内容(DVD盤)

_Live Movie

ExWHYZ TOUR 2024 ‘HOPE’

2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]

Dresscode

NIGHT COASTER

Obsession

There’s no limits

NOT SORRY

FIRST STEP

xANADU

BLAZE

メトロノーム

教えない

ANSWER [Seiho Remix]

Our Song

Unknown Sense

Walk this way

Sweet & Sour

You & Me

Everything

STAY WITH Me

Shall We

present [ExWHYZ Ver.]

ドラマ

SHOW TIME