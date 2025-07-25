·ÐÃÄÏ¢¡¡¿©ÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆÃæ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÄó¸À¤òÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¡¡·Ú°æÂô¡¦²Æµ¨¥Õ¥©¡¼¥é¥à
·ÐÃÄÏ¢¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦²Æµ¨¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò³«¤¡¢¿©ÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆÃæ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼«Î©¤·¤¿¹ñ²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÐÃÄÏ¢¤Î²Æµ¨¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ª¤è¤½40¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤äº£¸å¤ÎAI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¸À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2040Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊÆÃæ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼«Î©¤·¤¿¹ñ²È¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©ÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Åù¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò³ÎÊÝ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åû°æ²ñÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°Åª¤ËÈó¾ï¤Ë°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶Âç¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ê¬»¶·¿¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î»î»»¤Ç¤ÏÇ¯Î¨¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ç0.4¤«¤é0.6%¤°¤é¤¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£