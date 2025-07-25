¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛEVIL ¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ï¤äàÀå½Ð¤·¼º¿Àá¤â¡ÄµÕÅ¾¾¡Íø¡Ö¤³¤Î²¶¤¬¥¤¥Á¥Ð¡¼¥ó¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£²£µÆüÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤ò¹éÌä¤Î´Û¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ß¡¢£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥³¥ó¥ÉÀ©¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤ï¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥¿¥¤¥Á¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦°ÂÅÄÍ¥¸×¤òµÞ½±¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥Á¤¬Å·¹ñ¤Î¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸íÇú¤µ¤»¤ë¤È¡¢Åì¶¿¤È¥Õ¥¡¥ì¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åì¶¿¤¬°ÂÅÄ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ì¤¬¥¿¥¤¥Á¤Î²¼¼êÅê¤²¤ÇÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥¿¥¤¥Á¤Î¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾ì³°¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤±¤º¡Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç£±£¹£¸£³Ç¯£¶·îÂ¢Á°¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¡ÖÀå½Ð¤·¼º¿À»ö·ï¡×¤¬ÎáÏÂ¤ËÉü³è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¡£
¡¡¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Î£Å£Ö£É£Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡££Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤³¤½²óÈò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²£¹Ë¼°¥«¥Á¾å¤²¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¤òÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Î¢£Å£Ö£É£Ì¤ÇµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿É¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¥ª¥¤¸«¤¿¤«¡¢¤³¤ì¤¬¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¼éÈ÷¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤À¡£¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤è¡©¡¡¤³¤Î²¶¤¬¥¤¥Á¥Ð¡¼¥ó¡ª¡¡Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤È¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¶¿¤¬¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤ò»Ä¤·¡¢¼ºí©¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£