少年キッズボウイ、“珠玉のネオアコナンバー”「エバーグリーン」配信リリース決定
少年キッズボウイが、8月6日にメジャー2ndデジタルシングル「エバーグリーン」をリリースすることを発表した。
「エバーグリーン」は、アコースティックギターの響きを軸に、ドリーミーでエモーショナルな音像が広がり、そこに物語性あふれる歌詞が溶け合うネオアコナンバーに仕上がっているという。同曲は、7月28日のFM NACK５「キラスタ」にて初オンエアされる。
また、本日よりTikTokとYouTubeで先行配信もスタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。
https://youtube.com/shorts/DzJuvsxtT4g?feature=share
◾️メジャー2ndデジタルシングル「エバーグリーン」
2025年8月6日（水）配信
音源LireFire：https://lnk.to/pre_evergreen
◆収録曲
1. エバーグリーン
2. キスをしようよ
◆FM NACK５「キラスタ」
https://www.nack5.co.jp/program/kirasuta795/
18:00 - 20:00（毎週月〜木）OA
※7/28（月）パーソナリティ：酒井直斗 / 斉藤百香
■出版情報『少年キッズボウイ特大号』
発売日：2025年11月19日（水）
価格：￥1,500（税込）
商品概要：B6判 約90P予定
※ライブ会場限定販売
今まで公開した漫画はこちら：https://note.com/skb_manga
■＜少年キッズボウイ特大号 こーしくんの漫画出版記念！＞
日程：2025年11月19日（水）東京・渋谷7th FLOOR
LIVE：少年キッズボウイ、and more ※ゲストは後日発表
DJ：少年キッズボウイDJ
チケット代：前売り \3,500（ドリンク代別）
チケット発売：7月12日（土）10:00〜
チケット販売URL：https://t.livepocket.jp/e/zpwvg
関連リンク
◆少年キッズボウイ Litlink