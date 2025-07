imaseの1stフォトブック『you & me』が、マガジンハウスより9月25日に発売されることが決まった。「キミと初めての旅」をテーマにした本書の舞台は、盛夏のメルボルン。観光地のど真ん中を歩きまわり、市場の熱気を感じ、ビーチで自然に身を委ね、ボウリングではしゃぎ、アートスポットで刺激を受けながら、多忙を極める気鋭アーティストの心は徐々にほぐれていく。人気フォトグラファー・松岡一哲が切り取る世界は、そんなimaseのビジュアルのかっこよさやかわいさ、人懐っこさや真剣なまなざしはもちろんのこと、内面の魅力をも深く写し出す。

巻末には“imaseの中身”を深掘りできるA to Zや、本人が旅を通じて書き下ろしたスペシャルリリックも収録。アーティスト・imaseをあらゆる角度から堪能できる一冊となっている。タワーレコードオンライン、セブンネットショッピング、韓国のネット書店(YES24、Aladin、Kyobo)、台湾のネット書店(博客來、誠品書店、台中東京)で予約した人限定で、写真集収録のフォトカードをプレゼントする(数量限定)。 裏面にはimaseからのスペシャルメッセージも。発売1週間前の9月19〜29日には、東京・渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOにて写真展が開催される。「imase 1st photo book『you & me』Another Edition(photographs by Ittetsu Matsuoka)」と題し、もう一つの世界観を表現。フォトブックに収録しきれなかったスペシャルアザーカットも展示する。さらに、写真集の発売を記念したオリジナルグッズや、ポスターにもなるスペシャルカバーつき写真集も限定販売する(なくなり次第終了)。写真展の詳細はPARCO ART 内の本企画ページにて順次公開予定。フォトブックの発売日である9月25日からは、SHIBUYA TSUTAYA、HMV&BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店の3店で、それぞれ絵柄の異なるパネル展を開催。会場で写真集を購入した人に3店それぞれで絵柄の異なるステッカーをプレゼント。さらに、購入者に抽選で展示パネルをプレゼントする。8月9日からは、POPEYE Webの人気連載「TOWN TALK」にimaseが登場(週1・全4回)。先行公開カットと合わせて、撮影の舞台となったメルボルンの思い出を語る。imase 1st photo book『you & me』は、マガジンハウスより9月25日発売。定価3520円。