こちらは、はえ座の方向約330光年先の若い太陽系外惑星「TOI-1227 b」の想像図。

まるで尾を引く彗星のように、TOI-1227 bから大気が流れ出ていく様子が描かれています。

【▲ 赤色矮星「TOI-1227」(右上)を公転する太陽系外惑星「TOI-1227 b」(左下)の想像図(Credit: X-ray: NASA/CXC/RIT/A. Varga et al.; Illustration: NASA/CXC/SAO/M. Weiss; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)】

ロチェスター工科大学のAttila Vargaさんを筆頭とする研究チームが、NASA=アメリカ航空宇宙局のX線宇宙望遠鏡「Chandra(チャンドラ)」の観測データを用いて分析したところ、TOI-1227 bは急速に大気を失いつつある可能性が示されました。

その原因は、主星の赤色矮星「TOI-1227」が放射するX線です。

大気がすべて失われる可能性も

TOI-1227 bは主星から約0.09天文単位(太陽から地球までの距離の約9%)しか離れていない軌道を、約27.4日周期で公転しています。

チャンドラの観測データをもとにTOI-1227 bが受けるX線の影響をコンピューターモデルで分析した研究チームは、TOI-1227 bから地球の大気すべてに相当する質量が200年ごとに失われていると推定しました。

【▲ NASAのX線宇宙望遠鏡「Chandra(チャンドラ)」によるTOI-1227の観測データ(Credit: X-ray: NASA/CXC/RIT/A. Varga et al.; Illustration: NASA/CXC/SAO/M. Weiss; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)】

TOI-1227 bの直径は地球の約9.57倍で、正確な質量はわかっていません。今後TOI-1227 bがどうなるのかは惑星のコア(核)の質量に左右されるとみられていますが、いずれにしても惑星の直径は木星に近い現状から大幅に縮小し、場合によっては大気がすべて失われる可能性もあるということです。

研究チームは、TOI-1227 bの年齢を誕生から800万年程度と算出。初期の惑星から質量が失われるプロセスを理解する上で、TOI-1227 bは貴重な情報を提供してくれる研究対象となるかもしれません。

