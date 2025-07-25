¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡ÙÂè4ÏÃ¡¢¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤´¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¡×¡£¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ý¤¬·Ä»Ê¤È°ì½ï¤Ë¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç°û¤à»Ñ¤¬¡£¤Þ¤¿ÈþÍÆ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿ý¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿ý¤¿¤Á¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ä»Ê¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦º´µ×´Ö(ÀÄÌÚÎÆ)¡£ÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤º´µ×´Ö¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢·Ä»Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÏÄà¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ý¡£Äü¤á¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿ý¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤´¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿ý¤¿¤Á¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ä»Ê¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦º´µ×´Ö(ÀÄÌÚÎÆ)¡£ÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤º´µ×´Ö¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢·Ä»Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÏÄà¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ý¡£Äü¤á¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿ý¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤´¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£