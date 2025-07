SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#5」が、25日に配信された。「#5」では、4人1組の5チームに分かれ、「クリエイティブ審査」へ突入。BANVOXのトラックをもとに作詞・作曲・振り付けをすべて自分たちで行った。この日は、Aチーム(KANTA、KEITO、GOICHI、SHO)、Bチーム(AOI、ADAM、KAIRI、KEI)、Dチーム(TAIKI、YU、RAIKI、RYOTO)の様子が描かれた。

それぞれの壁に直面しながらも、壁を乗り越えようと努力する参加者たち。今回は、先輩であるAile The Shota、REIKO、ボイストレーナー・佐藤涼子氏(りょんりょん先生)も登場。的確なアドバイスを送った。高いクオリティーのパフォーマンスを連発する練習生に対し、SKY-HIは名言を連発。GOICHIの色気をまとった歌声には、同事務所開催のオーディション『No No Girls』でのちゃんみなの名言を用いて「女性陣、耳ふさいでくださ〜い!」と感激し、ADAMの美しい歌唱にはM!LKの名曲「イイじゃん」の一節を用いて「今日、歌イイじゃん(ポーズ付き)」と絶賛した。さらに、RYOTOがヘッドホンを付けずに収録しようとした天然行動には、オーディション『timelesz project』で菊池風磨が発し、“菊池風磨構文”として親しまれている「歌詞を忘れてるようじゃ無理か。歌詞はね、入れとかないと」のパロディ「ヘッドホン着けないようじゃだめか、ヘッドホンはね、着けとかないと」も飛び出した。これには、Aile The Shotaも「使っていいんだ!このオーディションでも!」と反応し、場を和ませた。同オーディションは、TBS『THE TIME,』(月〜金 前5:20〜前8:00)の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時(※「#5」のみ午後7時)にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。