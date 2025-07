Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でソシムのビジネス書がセール中。『今すぐ伝えるコツ174』『いつも信頼される人がやっている「たったひと言」の質問力』など、明日からの仕事がちょっと楽になるビジネス書・実用書をご紹介!本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、特にオススメな本をピックアップ。ぜひこの機会に読んでみてもらいたい。

■今すぐ伝えるコツ174セール特価:800円もう後回しにはしない!「面倒くさい」「考えがまとまらない」「時間がない」はこれですべて解決!会社員、税理士、大学講師、個人コンサル、専門学校講師……20年以上、5つの仕事を掛け持ちする「超多忙生活」のなか、とうとう役員になったスーパーサラリーマンが伝授!■いつも信頼される人がやっている「たったひと言」の質問力セール特価:749円楠木建氏推薦!!「信頼されない人」から、「いつも信頼される人」に変わる方法とは?「質問×絵訳」メソッドで誰とでも親密になれる!「あなたに任せたい」「じっくり話を聞きたい」「一緒にやってほしい」……1万人に教えてきた「問いを立てる技術」■誰にも何にも期待しない 行動力と幸福度を同時に高める練習セール特価:749円期待さえ捨てれば、人生は思い通りになる。他人の目を気にせず、いつでも、どんなときでも行動できる自分になるために。失敗を恐れたり、落ち込んだり、他人にイライラしたり…。そのネガティブな感情は知らず知らずのうちに自分や他人にしている「期待」が生んでいます。だから、期待をやめることでメンタルは安定します。失敗を過度に恐れたり、うまくいかなくて落ち込んだりすることがなくなるので、自然と行動量も増えます。行動を続ければ、望む結果も出やすくなります。メンタルを安定させ、行動力と幸福度を高めるために、「期待しない」練習をはじめましょう。■行動が結果を変える ハック大学式 最強の仕事術セール特価:600円登録者数20万人の人気YouTubeチャンネル「ハック大学」、初の書籍です。YouTubeで発信中の「すべてのビジネスマンにとって役立つで情報」を惜しむことなく図解化し、解説しました。前半パートでは、スキルを身に着け遺憾なく発揮する方法を3つの章で解説しています。[スキルを身に着け発揮する人]=【マインドセット】【学ぶ】【考える】後半パートでは、行動に移し他者へ影響を与える方法を3つの章で解説しています。[他者へ働きかけ市場価値を上げる人]=【動く】【伝える】【管理する】この6つのコツをしっかり身につけたら、あなたは市場価値のあるビジネスマンに変われます!■ビジネスメソッドとしての「弱さ」の戦略 思い込みの壁を乗り越え、「できる内向型」になる28のメソッドセール特価:800円思い込みの壁を乗り越え、「できる内向型」になるためのメソッド1万人以上の内向型を変えたスペシャリストが「逆転の方法」を大公開!ビル・ゲイツ、ザッカーバーグ、イーロン・マスク、ウォーレン・バフェット……ケタ違いの成功を収める内向型の共通点とは?自分には、他人に劣る「弱さ」があると思っていないでしょうか。確かに、人には長所、短所があります。でも、それは「たまたま、その時に短所だっただけ」で、ときにはそれが強みになることもあります。逆に、長所だと思っていたことが、短所に変わることもあります。本書では、根っからの内向型として、引きこもりやあがり症など、さまざまな悩みを抱えながらも、自分らしい生き方を見つけ、現在は協会の理事として活躍する著者が、「自分の特徴を、どう弱みではなく、強みとして武器にしてきたか」を解説していきます。■コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト 知らないと一生後悔する99のスキルと5の挑戦セール特価:800円本書では、「ただ普通に解説する」なんてことはいたしません。「論点バカ VS TASKバカ」「文系の因数分解 VS 理系の因数分解」「クローズドクエスチョン VS オープンクエスチョン」「30分単位 VS 1日単位」「一点豪華主義 VS 全てが平均よりちょい上」全ての真髄を「VS」形式で鋭角に科学していきます。更に言うと、3年目で終わることなく「4年目の高み」を味わう資格も皆さんに得てもらいたい。ぜひ挑戦して欲しい。そんな想いと野望が詰まった一冊です。■俺の資料がダサすぎる!セール特価:900円全編マンガだから読みやすい!資料作成の超基本が1時間でわかる本!資料作りに悪戦苦闘している方必見!必要な情報を詰め込み、なんとかレイアウトして、写真やフォントも自分なりに工夫して、とにかく時間をかけて作った資料。それを「見づらい」「ダサい」なんて言われたら、メンタルやられちゃいますよね。この本では、なぜ資料がダサく、見づらくなるのか、その根本原因にアプローチ! ほんのちょっとのコツを掴むだけで、あなたの資料が見違える・・かも。※本ページで紹介する情報は、2025年7月24日15時現在のものです。