9mm Parabellum Bullet、本日リリースの「踊る星屑」MV公開
9mm Parabellum Bulletが、本日配信した新曲「踊る星屑」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。
ディレクションは9mmのライブを長年撮影してきた栗田裕介。スカリズムにあわせてライブシーンをスピーディーに展開。カットの中で躍動する各メンバーのパフォーマンスと表情にも注目して欲しい。
「踊る星屑」リリース後も多数のイベントライブに出演するが、9月9日の「9ｍｍの日」には、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025＞を開催。今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する＜Ｌive「Ｏ」＞を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。そして、10月25日と26日は、＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」＞と題して新宿FACEにて開催。さらに、＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を11月15日の埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施。9mmを待ってくれている人たちに9mmの音楽を届けに行くことを一番の目的とし、2020年に企画されたが、2019年末からのコロナ禍により＜終わらないツアー＞が始まることなく断念され、5年の時を経てついに実施となるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️デジタルシングル「踊る星屑」
2025年7月25日（金）主要サイトにて配信スタート
Pre-add / Pre-save実施中：https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu
◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞
2025年
11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3
11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS
11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL
12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION
12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL
12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX
○チケット[モバイルFC先行] ※抽選先行
受付期間：6月4日（水）20:30〜6月15日（日）23:59
◾️ライブ情報
・＜9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live 『21Years, 21Bullets』＞
2025年7月23日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット料金 \7,300（CD付)
チケット受付：https://eplus.jp/sf/detail/4315280001-P0030001
・＜9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025＞
2025年9月9日（火）東京・Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
・＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』＞
10月25日（土）※9mm MOBILE会員限定公演
OPEN 16:15 / START 17:00
10月26日（日）
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
チケット受付：https://eplus.jp/9mm-2025/
10月26日（日）公演のみ
オフィシャル先行：5月30日（金）21:00〜6月15日（日）23:59
・＜百万石音楽祭2025〜ミリオンロックフェスティバル〜＞
2025年6月7日（土）石川県産業展示館(1-4号館)
イベントオフィシャルHP：https://www.millionrock.com/
・＜KOTORI pre.「DREAM MATCH 2025」＞
2025年6月17日（火） 東京・Zepp Shinjuku
出演：KOTORI
OPEN 18:00 / START 19:00
・＜TAKASAKI CITY ROCK FES.2025＞
2025年6月29日（日）群馬・Gメッセ群馬
詳細：https://takasakicity-rockfes.com/2025/
・＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO＞
2025年8月15日（金）北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
詳細：https://rsr.wess.co.jp/
・＜神室⾳楽祭2025＞
2025年9月6日（土）山形・グリーンバレー神室 特設会場
イベントオフィシャルX：https://x.com/kamuonfes
・＜New Acoustic Camp 2025＞
2025年9月13日（土）、14日（日）群馬・水上高原リゾート200
※”9mm Parabellum Bullet [Expand Session]”としての出演となり、ゲストミュージシャンをお迎えして特別編成での出演となります。
※出演日は後日発表。
イベントオフィシャルHP：https://www.newacousticcamp.com/
・＜アルカラ主催「ネコフェス2025」＞
2025年11月1日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
詳細：https://nekofes.net/
・＜LUNATIC FEST.2025＞
2025年11月8日（土）、9日（日）千葉・幕張メッセ
詳細：https://lunaticfest2025.com
関連リンク
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルサイト
◆9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト