Travis Japan、ライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』より「T.G.I. Friday Night」ライブ映像公開
Travis Japanが、9月17日にリリースするライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』より「T.G.I. Friday Night」のライブ映像を公開した。
この楽曲は2024年3月にリリースされ、タイトルや歌詞にある“T.G.I. Friday”は、「Thank God It’s Friday」の頭字語で、日本でいう “花金（華金）”ソング。金曜の夜、休日前の開放感あふれる気持ちを表現した楽曲となっており、コレオにも乾杯する振り付けが入っているなど、金曜日の今日に相応しい楽曲となっているという。
現在、自身2度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞のため、アメリカを訪れているTravis Japanだが、明日にワールドツアー初日となるニューヨーク公演を開催。ニューヨーク公演は日本時間7月26日朝9時スタートで、生配信も実施される。日本からも観ることができるので、詳しくは＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞特設サイトをチェックして欲しい。
◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
発売日：2025年9月17日（水）
●DISC1 全形態共通
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）
（約120分収録）
99 PERCENT
Love Tag
Happy Groovy
Crazy Crazy
Sweetest Tune
Candy Kiss
Whiskey and Tonic
Fireflies
T.G.I. Friday Night
Trick! Trick!
Warm it Up
Underdogs
DRIVIN’ ME CRAZY
Dance With Me Lesson 1
PARTY UP LIKE CRAZY
Lonely Stars
夢のHollywood
HBD
Rush
BO$$Y
Thrill
Moving Pieces
LEVEL UP
Golden Girl
Okie Dokie!
Staying with you
Crazy Crazy
JUST DANCE!
Keep On Smiling
Fly Higher
●Disc2 各形態で内容が異なります
＜完全生産限定盤＞
・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)
・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)
◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回盤＞
・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)
・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)
◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞
Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)
・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)
◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
◆先着外付け特典
完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット
初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード
通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー
◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual NEW YORK＞
［日時］2025年7月25日（金）20:00 （現地時間）
[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク
●生配信日時
2025年7月26日（土）AM9:00〜（日本時間）
●見逃し配信
7月28日（月）〜 8月10日（日）23:59まで
●視聴チケット販売期間
6月27日（金）10:00 〜 8月10日（日）22:00 まで
●視聴チケット価格
Travis Japanファンクラブ会員：4,200円（税込）
ファミリークラブ会員：4,700円（税込）
一般：5,200円（税込）
詳細は：https://online.familyclub.jp/
※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。（情報サービスの会員様は除く）
◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/
[日程] 2025年7月25日（金）
[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク
[開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)
[一般発売] 4月8日（火）12:00 (現地時間)
[日程] 2025年7月27日（日）
[会場] The Grove of Anaheim・アナハイム
[開場/開演] 19:00/20:00（現地時間）
[一般発売] 4/8(火) 10:00（現地時間）
[日程] 2025年9月6日（土）、7日（日）
[会場] Zepp New Taipei・台北
[開場/開演] 9月6日（土）：17:00/18:00（現地時間）
[開場/開演] 9月7日（日）：14:00/15:00（現地時間）
[一般発売] 5月14日（水）12:00（現地時間）
*主催者都合により実施されない可能性がございます。
[日程] 2025年9月9日（火）
[会場] AsiaWorld-Expo・香港
[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)
[一般発売] 4月17日（木）10:00 (現地時間)
[日程] 2025年9月27日（土）
[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク
[開場/開演] 18:00/19:00（現地時間）
[一般発売] 6月1日（日）12:00（現地時間）