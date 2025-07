◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』

発売日:2025年9月17日(水)

●DISC1 全形態共通

Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録(6人)

(約120分収録)

99 PERCENT

Love Tag

Happy Groovy

Crazy Crazy

Sweetest Tune

Candy Kiss

Whiskey and Tonic

Fireflies

T.G.I. Friday Night

Trick! Trick!

Warm it Up

Underdogs

DRIVIN’ ME CRAZY

Dance With Me Lesson 1

PARTY UP LIKE CRAZY

Lonely Stars

夢のHollywood

HBD

Rush

BO$$Y

Thrill

Moving Pieces

LEVEL UP

Golden Girl

Okie Dokie!

Staying with you

Crazy Crazy

JUST DANCE!

Keep On Smiling

Fly Higher

●Disc2 各形態で内容が異なります

<完全生産限定盤>

・Blu-ray:2Blu-ray+グッズ:UPXC-9010 \7,970(税込)

・DVD:2DVD+グッズ:UPBC-9010 \7,450(税込)

◆ワンピースボックス+デジパック+フォトブックレット+グッズ

▼Disc1(Blu-ray / DVD):全形態共通

▼Disc2(Blu-ray / DVD):特典映像A ※詳細後日発表

<初回盤>

・Blu-ray:(2Blu-ray) :UPXC-9011 \7,270(税込)

・DVD:(2DVD):UPBC-9011 \6,750(税込)

◆三方背ケース+デジパック+フォトブックレット

▼Disc1(Blu-ray / DVD):全形態共通

▼Disc2(Blu-ray / DVD):特典映像 B ※詳細後日発表

<通常盤 初回プレス>

Blu-ray: 初回プレス(2Blu-ray):UPXC-9012/3 \5,980(税込)

・DVD: 初回プレス(2DVD):UPBC-9012/3 \5,460(税込)

◆三方背ケース(*初回プレスのみ)+トールケース+ポストカード

▼Disc1(Blu-ray / DVD):全形態共通_

▼Disc2(Blu-ray / DVD):特典映像C ※詳細後日発表

◆先着外付け特典

完全生産限定盤(Blu-ray/DVD)共通:トレーディングカード7種セット

初回盤(Blu-ray / DVD)共通:ポストカード

通常盤(Blu-ray / DVD)共通:スマホサイズステッカー