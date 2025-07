■ミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』

2025年9月3日(水)リリース

【CD】公式通販&ライブ会場限定

【CD+Tシャツ】公式通販限定

【配信】Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc.

予約受付:http://baitfish-workshop.net/

※CD+Tシャツの予約受付は7月31日(木)23:59まで

▼収録予定曲

01 Cheap Rad Wine

02 T.M.I.

03 Drag me down

04 Grind Gray

05 EL BIMBO

06 Plastic Bed