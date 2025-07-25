waterweed、新曲「Frontier」発表
waterweedが、新曲「Frontier」をYouTubeで発表した。
彼らの独立した自律は孤独ではあるが、何かを全うせんとする姿勢に、オーディエンスのみならずバンドマンからも深い支持が集まっているという。本作はそんな「滾り」をそのまま放ったような抒情曲に仕上がっているとのことだ。
本作は、先日発表された「Refuse」と共に、自身も在籍するレーベル「maximum10」主催のレーベルコンピCD『MAYDIE』に収録される予定で、専売先の「HOLIDAY! RECORDS」での予約が始まったばかりだ。
なお8月には、大阪と東京で、リリースイベントの開催も決定しており、そちらには、waterweedの他に、Nikoん、POP DISASTER、sfpr らが出演する。10月には、2024年6月から1年以上続けてきた＜Departure TOUR＞の東阪ファイナルを控えており、盟友・FACTが主催する＜ROCK-O-RAMA-THE END＞への出演も決定している。
■『maximum10 compiles ourselves. MAYDIE.3』
HOLIDAY! RECORDSにて、2025年8月8日（金）リリース
▼7月22日（火）より予約開始
https://holiday2014.thebase.in/
・収録アーティスト（各アーティスト2曲ずつ収録）：
Nikoん／POP DISASTER／sfpr／waterweed／十五少女（A to Z）
・価格：2,000円（税込）
HOLIDAY! RECORDS / X：https://x.com/holiday_distro
■＜maximum10 presents MAYDIE / Issue 1＞
・出演：
Nikoん／POP DISASTER／sfpr／waterweed（A to Z）
〈大阪公演〉
・会場：難波 Yogibo HOLY MOUNTAIN
・開催日時：2025年8月17日（日）17:00 開場 ／ 17:30 開演
・チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4326310001-P0030001
〈東京公演〉
・会場：新代田 LIVE HOUSE FEVER
・開催日時：2025年8月23日（土）17:00 開場 ／ 17:30 開演
・チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4325030001-P0030001
前売り：3,000円（税込）／ 当日：3,500円（税込）
■＜Departure TOUR 東阪 FINAL＞（ワンマン）
〈東京公演〉
・会場：新宿 ANTIKNOCK
・開催日時：2025年10月4日（土）18:00 開場 ／ 19:30 開演
〈大阪公演〉
・会場：難波 Yogibo META VALLEY
・開催日時：2025年10月11日（土）18:00 開場 ／ 19:30 開演
・プレオーダー（7月16日 12:00 - 7月24日 23:59）：
https://eplus.jp/sf/detail/K000000469
前売り：3,500円（税込）／ 当日：4,000円（税込）
※U-20チケット有り（取り置きのみ）：1,000円（税込）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQrbwFihkFFa0iElhvnR77LyqU2GmNydK3PYlo7OFyzVkvQ/viewform
◾️フェス出演情報
2025年8月24日（日）
青森・八戸/ ＜八食サマーフリーライブ 2025＞
https://www.849sfl.com/
2025年8月29日（金）
愛知・名古屋 / ＜PUNK IN SUMMER 2025＞
https://waterweed.jp/show/170166
2025年8月31日（日）
福島・いわき /＜ONA FES 2025＞
https://t.livepocket.jp/e/euij0
2025年10月5日（日）
千葉・幕張 /＜ROCK-O-RAMA-THE END＞
https://rock-o-rama-theend.com/
関連リンク
◆waterweed オフィシャルサイト
◆waterweed オフィシャルX